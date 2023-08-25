Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş TCMB’nin faiz artırımı ile ilgili ilk şu açıklamayı yaptı: “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dünyayı şok etti. Hiç kimsenin beklemediği bir faiz artışı yaptı. Dünyada hiçbir ekonomist böyle bir faiz artırımı beklemiyordu. Piyasanın genel kanısı 150 ile 250 arasında bir faiz artırmasıydı. Merkez Bankası adeta şok etkisi yarattı” dedi.

“VATANDAŞA NEFES ALDIRACAK BİR HAMLE OLDU!”

Merkez Bankası'nın aldığı karar sonrası döviz kurlarında ve altın gümüşte sert düşüşler başladı. İslam Memiş: “Toplumun buhran geçirdiği bir dönemde rahat nefes almayı sağlayacak bir hamleydi. Başarılı bir hamle tebrik ederim” dedi.

“Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı net ve kısa bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden “Kararlıyız” diyerek duruşunu sergiledi.” diyerek konuşmasını sürdürdü.

“YOL UZUN VE SANCILI REHAVETE KAPILMAYIN!”

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Merkez Bankası'nın kararı sonrası piyasalarda başlayan hızlı düşüşe dikkat çekerek “Önemli olan bu süreç kalıcı mı geçici mi? Bunu bilmektir” diyerek yatırımcının da faydasını olabilecek bazı öngörülerde bulundu.

“Yatırımcılara her zaman söylediğim gibi yolumuz uzun ve sancılı rehavete kapılmaya gerek yok.”

BORCU OLAN ve YATIRIMCI İÇİN BİR FIRSAT!

“Jeopolitik riskler, enflasyonun geri gelmesi, resesyon riski ciddi bir anlamda belirsizlik ortamında devam ediyor. Yatırımcıların rehavete kapılmadan dövize ticaret yapmaya devam ediyor. Borcu olan için yeni bir fırsat dönemi. Altın ve döviz fiyatlarında düşüşlerin kişisel olarak kalıcı olacağını düşünmüyorum” diyerek ekledi.

“Sancılı bir geçiş sürecindeyiz” diyen Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş: “Enseyi karartmayacağız. Maliye Bakanlığından ve Merkez Bankası'ndan gelen kararları yakından takip ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.