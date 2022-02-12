YÖK’ten “TYT ve AYT Baraj Puanları Uygulaması Kaldırıldı” Açıklaması

2022 senesi Yükseköğretim kurumları sınavı itibarıyla elde edilen bilgilere göre önlisans ile lisans programlarının tercihte 150 ve 180 puan olan TYT ve AYT baraj uygulamalarının kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı. Konu hakkında elde edilen detaylı bilgiler Yükseköğretim Kurulu'nun web sitesinde yayınlandı ve YKS hakkında yeni kararlar duyuruldu. Gerçekleşen açıklamada 2022 senesi YKS itibarıyla önlisans ile lisans programlarında TYT ve AYT, 150 ile 180 baraj puanları uygulamasının kaldırıldığı ifade edildi

Dil, sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde alınan yeni kararlara göre sınav puanı hesaplanması adına uygulanmakta olan 150 puan almış olma şartı ile TYT puan türünde yerleştirme puanlarının hesaplanmasında baraj uygulamasının kaldırıldığı bildirildi. Sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil puan türleri için 180 olarak açıklanan sınav puanı barajı ile TYT puan türü içinde 150 olarak açıklanan sınav puanı baraj uygulamasını kaldırıldığı ifade edildi.

Bu sene itibarıyla söz konusu puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için yerleştirme puanına ortaöğretim başarı puanının ekleneceği ve yerleştirme puanının hesaplanacağı bilgisi paylaşıldı. Önceki senelerde olduğu gibi adayların sınav puanına ortaöğretim başarı puanının ekleneceği belirtildi ve oluşacak olan yerleştirme puanı ile puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanının elde edileceği bildirildi.

Türkçe ya da temel matematik testinden 0,5 ya da daha fazla ham puan almış olma koşulu ile TYT sınav puanının hesaplanması için uygulamaların devam edeceği açıklandı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Bunun yanı sıra TYT puanı hesaplanmayan ya da TYT puanı olmayan adayların YDT ya da AYT’ye girmiş olsalar bile eşit ağırlık, sayısal ve sözel puanlarının hesaplanmayacağı aktarıldı.

Açıklanan bir diğer bilgi ise diş hekimliği, tıp, hukuk, mimarlık, eczacılık, öğretmenlik ve mühendislik programlarını tercih edebilmek adına gerekli olan en düşük başarı sırası koşulunun uygulanmaya devam edeceği şeklinde bilgiler paylaşıldı.