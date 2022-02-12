Emekli Vatandaşlara Son Dakika Haberi Geldi, İsteyen Emekliye 24 Bin TL Ödemeyi Kapsıyor!

Garanti Bankası, emekli vatandaşlara yönelik olarak 24 Bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasının başlatıldığını duyurdu. Garanti Bankası, son yıllarda gerçekleştirdiği kampanyalarla adından hiç olmadığı kadar sık söz ettirir hale geldi. Emeklilere gelir belgesi şartı olmadan 24 Bin TL kredi verileceğini duyuran Garanti Bankası, bu sefer de emeklilerin yüzünü resmen güldürmüştür.

Eğer sizlerde Garanti Bankası’nın sunduğu ihtiyaç kredisine başvuru yapmak istiyorsanız ve emekli iseniz bu kampanyaya başvuru yapıp yalnızca birkaç dakika içinde olumlu veya olumsuz sonuç alabilmektesiniz. Ayrıca bu kampanyaya katılım sağlamak için banka şubesine gitmeye gerek olmadan bankanın mobil uygulaması ya da internet bankacılığı aracılığı ile de başvuru yapmak mümkündür. Emekli vatandaşların acil nakit sıkıntısı yaşadığı bu günlerde bankalar ara vermeden çeşitli kampanyalar oluşturarak ihtiyaçların giderilmesini sağlamaktadır.

Emekli vatandaşlar, 24 Bin TL’lik ihtiyaç kredi başvurusu yapmak istedikleri durumda yerine getirmeleri gereken bazı koşullar bulunmaktadır. Kredi kullanmak isteyen kişilerin emekli olması durumunda 24 Bin TL’ye kadar oranda alabilecekleri krediler de oldukça düşük faizlerle verilecektir.

Ayrıca Garanti Bankası tarafından sunulmakta olan bu ihtiyaç kredinin vadesi 36 aya kadar bölünebilmektedir. Garanti Bankası sadece emeklilere yönelik yaptığı bu kampanya kapsamında daha önceki süreçlerde kendi bankası üzerinden kredi almış ise daha uygun faiz seçenekleri ile kredi kullandırmaktadır. Sizler de bu kredi kampanyasına dahil olmak istiyorsanız öncelikli olarak emekli maaşınızı taşıma işlemi yaparak Garanti Bankası’na geçiş yapmalısınız.

Garanti Bankası Yüzleri Epey Güldürdü

Garanti Bankası üzerinden alınacak olan emekli maaşı hem borç kapatma kredisinden hem de ihtiyaç kredisinden faydalanmayı sağlamaktadır. Bununla beraber kredi kartı kullanmak istiyorsanız, bonus puan uygulaması sayesinde bankanın promosyon ve kampanyalarına katılım imkanı vardır.

Emekli maaşlarını bu bankaya taşıma durumunda banka şubelerine gitmemek adına hemen internet bankacılığına giriş yapıp, Garanti Bankası’nın mobil uygulamasını indirip bu uygulama üzerinden hesap bilgilerine erişim sağlanabilmektedir. Ayrıca internet üzerinden de kredi başvurusunu rahatlıkla yapmak mümkündür.

Garanti Bankası şubeleri üzerinden ve ATM’lerden dilediğiniz an ihtiyaç kredisi başvuru yapılabilmektedir. Özellikle banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilen kredi başvurusundan sonra krediye onay alınması halinde krediyi hesabınıza aktarıp gişeden nakit çekimi yapılabilmektedir.