YÖK Başkanı Erol Özvar Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

İktisat ve iktisat tarihi profesörü olan Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başkanıdır. İstanbul'da 1966 tarihinde dünyaya gelen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 56 yaşındadır. Marmara Üniversitesi İktisat bölümünde 1989 yılında lisans mezuniyetini tamamlayan YÖK Başkanı aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır.

Erol Özvar mesleği ne: YÖK Başkanı

Erol Özvar kaç yaşında: 56 yaşında

Erol Özvar nereli: İstanbul doğumlu

Erol Özvar doğum tarihi: 8 Haziran 1966

Erol Özvar genel olarak bilimsel çalışmalarında Orta Doğu'ya ve özel olarak Osmanlı Devleti'ne özgü mali kurumlardaki değişmeleri ve ekonomik değişmeleri ele almaktadır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın yabancı dillerde ve Türkçe olarak yayınlanmış olan çalışmaları içerisinde Osmanlı maliyesinde malikane uygulaması (İstanbul: Kitabevi Yayınları 2004) isimli kitabı 2005 senesinde Garanti Bankası'na bağlı Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkez tarafından kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görülmüştür.

Özvar daha sonra Mehmet Genç ile beraber Osmanlı bütçelerini yayını hazırlamış ve pek çok başarılı işe imza atmıştır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başkanı Erol Özvar 2009 ile 2012 tarihleri arasında Harvard Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezinde ve Araştırma desteği kazanmış olduğu Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku araştırmaları programında ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Özvar Türkiye'nin sosyal ve ekonomik tarihi birliğinin idare kurulu üyesidir ve Türk Tarih Kurumu'nun bilim kurulu üyeliğini de yapmıştır. Bunun yanı sıra YÖK Başkanı Erol Özvar'ın Uluslararası İktisat tarihi kurumunun bilim kurulu üyesi olduğu da bilinmektedir. Evli ve çocuk babası olan Erol Özvar İktisat Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar Yükseköğretim Kurulu YÖK başkanı olarak 30 Temmuz 2021 tarihli ve 374 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile seçilmiştir.

İstanbul Bakırköy'de 8 Haziran 1966 yılında doğan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar Türk yazar, çevirmen, akademisyen ve mevcut Yükseköğretim Kurulu başkanıdır. İstanbul doğumlu olan Erol Özvar ilk, orta, lise ve üniversite eğitimini yine aynı şehirde tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi'nde 1998 yılında doktora tezini sunan Erol Özvar hala Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde öğretim üyeliği yapmaktadır. Özvar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz 2018 tarihinde Marmara Üniversitesi rektörlüğüne atanmış ve 30 Temmuz 2021 tarihinde ise Yükseköğretim Kurulu üyeliğine ve başkanlığına atanarak adından söz ettirmiştir.

Kahramanmaraş merkezli olarak 7.6 ve 7.7 büyüklüğünde yaşanan depremler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerde bahar döneminin uzaktan yapılacağını açıkladı ve KYK yurtlarına deprem mağduru vatandaşların yerleştirileceğini ifade etti. Konu ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ise 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi ile ilgili saat 14.00'da Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulunacaktır. Erol Özvar’ın üniversitelerin bahar dönemi ile ilgili yapacağı açıklama sonrasında sizleri haberimizde bilgilendirmeye devam edeceğiz.