Gıdada dev indirimler! TMO, tarım kredi, PTT AVM'ye bakmadan markete çıkmayın

TMO, tarım kredi, PTT AVM'ye bakmadan markete çıkmayın. Gıdada dev indirimler! Enflasyonun artmasına sebebiyet veren dolar kurunun yükselmesinin ardından yaşanan Ukrayna - Rusya savaşıyla birlikte Ayçiçek yağında büyük sıkıntılar yaşanmıştı. Bunun sonucunda televizyon kanallarında duyurulan “Yağ taşıyan tankerler Ukrayna’ ya ait limanlarda kaldı!” haberiyle stok korkusu yaşanmıştı. Asgari ücrete yapılacak zammın duyurusuyla birlikte zincir marketle gelen zamma Tarım Kredi Marketlerinden vatandaşı mutlu edecek Ayçiçek Yağı kampanyası duyuruldu. İşte kampanyayla güncellenen yeni Ayçiçek yağı fiyat listesi…

Ayçiçek Yağı Kampanyalı Fiyatı Ne Kadar?

Bütçe dostu fiyatlarla Ayçiçek yağı kampanyası başlatan Tarım Kredi Marketi vatandaşa müjdeli haberi verdi! Yaptıkları kampanyadaki TMO Ayçiçek yağlarının fiyatlandırılması şu şekilde:

· 5 litre TMO Ayçiçek yağı; 135 TL

· 10 litre TMO Ayçiçek yağı; 270 TL

· 20 litre TMO Ayçiçek yağı; 540 TL

Uygun fiyatlı ayçiçeği yağı almak isteyenler bunun için bu fırsatları değerlendirebilirler.

PTTAVM'de TMO'ya birtakım mamüller yer alırken ayçiçek yağı satışının yapılmadığı bildirildi. Hem de TMO satış bürolarında 99 TL olarak satılan 5 litre internet üzerinden 101 TL olarak gözüküyor.

TMO'dan yağ alabilmek isteyenler online alış veriş ile bu dönemde ürüne ulaşamıyorlar, TMO ofislerine giderek alış veriş gerçekleştirmek gerekiyor.

%20 Yağlı Dana Kıyma 400 gr 41,25 TL,

Dana-Kuzu Satır Köfte 400 gr 38,75 TL

Dana Kuşbaşı 400 gr 43,25 TL

Limon'un kg fiyatın 6.25 TL,

Portakalın kg fiyatı 6.25 TL,

Havuç kg fiyatı 4.25 TL

salatalık kg fiyatı 4.25 TL

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