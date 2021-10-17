Yok Artık: Faizsiz Kredi Limitini 225.000 TL'ye Yükseltti, Halkbank'tan yeni duyuru Umut oldu...

Halkbank Faizsiz 225 bin TL Kredi Alma İmkanı Sunuyor! Halkbank tarafından kendi işinin sahibi olmayı düşünen kadınlar için büyük bir destek sunuyor. Kadınlar için sağlanan bu destek ile birlikte daha güçlü bir hale gelecek.

İş hayatına atılmak isteyen kadınlar açısından gün geçtikçe farklı kampanyalar düzenlenmeye devam ediyor. Fakat bazı durumlarda maddi yetersizlikten dolayı istemiş olunan adımlar atılmakta zorlanılıyor. Zorluk yaşayan kadınlar açısından büyük bir destek Halkbank tarafından sunuluyor. İş hayatında daha fazla yer almak isteye nkadınları düşünen Halkbank, başarılı olabilmeleri bakımından çok özel bir kredi imkanı tanıyor.

Kadın girişimciler için düzenlenen bu kampanya ile destek sunulması Halkbank tarafından hedefleniyor. Başvuruda bulunulacak kredi niteliğine uygun olarak kimlerin yararlanabileceği ise değişkenlik gösterebilmektedir.

Halkbank Kadın Girişimci Kredisi

Halkbank kadın girişimci kredisi 36 ay vadeye varan ve yüzde 1.42’lik faiz oranı ile sunuluyor. Aynı zamanda söz konusu kredi ödemesini 6 ay ertelemeli şekilde ödeme hakkına da sahip oluyorsunuz. Kadın girişimciler böylelikle işletmelerini kurarken destek sayesinde rahat bir nefes alması sağlanıyor. Halkbank’ın sunduğu kredi şahıs işletmesi ve ya hisse toplamının en az yüzde 50’i olan başvuruları kadınlara özel işletmelere sunmaktadır.

Kredi ise 0 ile 6 ay arası girişim için 50 bin TL, 6 ay ve üzerinde olacak girişimler için 100 bin TL tutarına kadar kullanma hakkı tanınıyor. Krediyle birlikte asgari tutarı 5 bin TL olan bir Ticareti Kredi Kartı da girişimciye veriliyor.

KOSGEB Kobi Finansman Desteği

Aktif bir şekilde KOSGEB kaydı bulunan ve güncel beyannamesini düzenleyen işini aktif şekilde yürütmekte olan işletmeler söz konusu krediden yararlanabilmektedir. 70 bin TL gibi bir kredi üst limiti belirlenmiştir. Ödemeler ise en fazla 36 ay vade üzerinden yerine getirilmektedir. KOBİ Finansman Destek kapsamında sunulacak kredinin faiz oranlarının bir kısmı ya da tamamı KOSGEB tarafından karşılanabilmektedir.

Kadın Girişimciler İçin Faizsiz Esnaf Kredisi

30 yaşını aşmamış ve KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programını tamamlamış olan kadın girişimcilere 100 bin TL, en az 1 yıllık ustalığı bulunanlara ve yıl içerisinde kredi adına işletmesini kurmuş girişicimler için 225 bin TL tutarında bir kredi kullanma hakkı sunuluyor.