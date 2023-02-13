YKS Ertelendi Mi, 2023 YKS Ne Zaman ve Hangi Tarihte Yapılacak?

Gündemde “YKS sınavı ertelendi mi, YKS sınavı ne zaman olacak?” şeklinde sorular yer aldı. Eğitim öğretim dönemi hakkında YKS'nin ne zaman yapılacağı ile ilgili gerçekleşen peş peşe açıklamalar sonrasında konu gündemde geniş bir yer kapladı. 11 ili etkisi altına alan ve Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen asrın felaketi ardından üniversiteler yaz aylarına kadar uzaktan eğitime geçmişti. Konu ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de 20 Şubat 2023 tarihi itibarıyla eğitim öğretimin 71 ilde başlayacağını ifade etti. Bunun yanı sıra 10 ilde okulların 1 Mart tarihine kadar kapalı kalacağı da açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Milyonlarca aday üniversite sınavına hazırlanırken YKS ile ilgili yapılan açıklamaları merak etti. Gerçekleşen açıklamalar sonrasında “YKS iptal mi olacak, YKS sınavı ne zaman?” gibi soruların yanıtları öğrencilerin odağında yer aldı. Sizler için haberimizin devamında üniversite sınavı ile ilgili alınan son kararı haberimizin devamında yazdık.

Milli Eğitim Bakanlığı da YKS sınavı ile ilgili önemli bir karar aldı ve konu hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 10 il afet bölgesi ilan edilirken Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de LGS ve YKS hakkında önemli bilgiler paylaştı. LGS'de yalnızca 8. sınıfın 1 dönem konularının yer alacağı açıklanırken YKS'de ise 12. sınıfın 2. dönem konularının sınava dahil olmayacağı yönünde bir duyuru gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da diğer yandan üniversitelerde bahar döneminin uzaktan eğitimle devam edeceği bilgisini duyurdu. Üniversite sınavının yapılan art arda açıklamalar sonrasında ertelenip ertelenmeyeceği de gündemde yer aldı. Fakat henüz YKS sınav tarihi hakkında bir açıklama gelmedi.

Kasım ayında Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde 17-18 Haziran tarihlerinde üniversite sınavlarının yapılacağı bilgisi açıklanmıştı. Üniversite sınav tarihlerinin 2023 seçimleri ile benzerlik göstermesi ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise seçim ve sınav takviminin üst üste gelmeyeceği bilgisini kamuoyu ile paylaşmıştı.

Sınavlar ile ilgili yapılan açıklamalar merak edilirken henüz ÖSYM güncel sınav takviminin de açıklanmaması dikkat çekti. ÖSYM sınav takviminin güncel gelişmelere göre yenilenerek kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor. Konu hakkında yapılan açıklamalarda ilgililerin zaman içinde ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmelerinin ve zaman içinde takvim bilgilerini incelemelerinin tavsiye edildiği söylenildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da üniversiteler hakkında önemli bir açıklamada bulunmuş ve KYK yurtlarına ait yurtların deprem mağduru vatandaşlar için tahsis edileceği bilgisini paylaşmıştı. Üniversiteleri yaz mevsiminde tatil ettiklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bahar döneminde uzaktan eğitim yapılacağını belirtmişti. KYK yurtlarının ise misafirhane gibi kullanılacağının duyurulması sonrasında gündem değişmiş ve alınan kararlar merak içerisinde takip edilmişti. Yükseköğretim Kurumları sınavı üniversite sınavı olarak bilinir ve AYT, TYT ve YDT olmak üzere toplamda 3 oturumda gerçekleşir.