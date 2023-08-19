Yıldız Tilbe, 90’lı yıllardan beri şarkılar söylemeye ve gönülleri fethetmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, çılgın kişiliği, marjinal kıyafetleri, saçı, makyajı; kısaca her şeyiyle konuşuluyor. Yıldız Tilbe, son zamanlarda sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanmaya başladı. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından düşüncelerini dile getiriyor.

Uçuk kaçık yapısıyla bilinen Yıldız Tilbe, gündemi uzun süredir meşgul eden emekli maaşı konusuna değindi. Ünlü sanatçı, emekli ve çalışan maaşlarının ne kadar olması gerektiğini belirtti. Yıldız Tilbe, emekli maaşının 150 bin TL olması gerektiğini söyledi.

“EMEKLİ MAAŞI 150 BİN TL OLMALI”

Yıldız Tilbe, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda emekli maaşlarının ne kadar olması gerektiğini belirtti. Tilbe, emekli maaşlarının 150 bin TL olması gerektiğini söyledi. Tilbe’ye göre çalışanların aylık maaşları da 200 bin TL olmalı.

Tilbe, bu zamların gerekçesini hayatın çok pahalı olmasına bağladı. Tilbe, yiyecek ve içeceklerin ucuzlaması gerektiğine, paylaşımında değindi. Mobilya gibi ürünlerin ise pahalı olabileceğini dile getirdi. “İnsan günde 3 kere acıkıyor, yüz kere susuyo, kim duyuyo” diyen Tilbe’nin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

“EKONOMİNİN BAŞINA GEÇ”

Yıldız Tilbe’nin paylaşımını yanıtlayan Twitter kullanıcıları, Yıldız Tilbe’den ekonominin başına geçmesini istedi. Bazı kullanıcılar, Tilbe’ye destek vererek ekonomik şartların çok zorlaştığından yakındı. Çok beğenilen paylaşımdan sonra pek çok kişi, güncel emekli maaşlarını merak etmeye başladı.

Emeklilere en az 7500 TL maaş veriliyor. Son yapılan zammın %25 seviyesinde kalması nedeniyle emekliler, maaşlarına yeniden zam yapılmasını istiyor. Yıldız Tilbe’nin de dediği gibi her şeyin çok pahalı olması, emeklilerin geçinmesini zorlaştırdı. Emekliler maaşlarının düşük olması sebebiyle çalışmaya devam ediyor. Mevcut asgari ücret de çalışanların geçinmesi için yeterli değil. 11 bin 402 TL tutarında olan asgari ücret, açlık sınırının altında bulunuyor.