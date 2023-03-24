“Yıldız De Bana” Programı Ne Zaman Başlayacak? Hülya Avşar Jüri Koltuğunda!

“Yıldız De Bana” isimli program oyunculuk sektörüne yeni yetenekler ve yeni yüzler kazandırmayı amaç edinen bir yarışma olarak yayın hayatına başlayacak. Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan program kısa süre içerisinde ekranlarda yer alacak. Yayınlanan ilk tanıtımı ile ilgili üzerinde toplayan Yıldız De Bana programının jüri koltuğunda Zafer Algöz, Hülya Avşar ve Büşra Pekin oturuyor. Bunun yanı sıra programın yaratıcı yönetmenliğinin ise Hamdi Alkan tarafından üstlenildiği öğrenildi.

Sevilen sanatçı Hülya Avşar, Yıldız De Bana programı ile ekranlara dönüş yapacak. Program için başvuruların çok yoğun olduğunu belirten ünlü isim, mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Programın içinde her türlü duyguyu barındıran fakat özünde yüzleri güldüren, eğiten ve sonunda emeklerin karşılığı olan çok güzel bir program olduğunu ifade etti. Bu programın çok sayıda gencin geleceğini belirleyeceğine inandığını açıklayan Hülya Avşar açıklamaları ile dikkatleri üzerine topladı.

Kısa süre içerisinde Kanal D ekranlarında Pastel Yapım imzalı olarak yayınlanacak olan Yıldız De Bana programı ekran başında olan seyircilere eğlenceli vakit geçirtecek. 9 erkek ve 9 kadın yarışmacı olmak üzere toplam 18 yarışmacının yer alacağı Yıldız De Bana programı henüz yayın hayatına başlamadan merak uyandırdı.

Hülya Avşar kimdir, kaç yaşında, nereli, ne mezunu?

Balıkesir'de 10 Ekim 1963 tarihinde dünyaya gelen Hülya Avşar oyuncu, şarkıcı ve sunucudur. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü’nde tamamlayan ünlü isim daha sonra Türkiye'nin önde gelen sinema ve müzik yapımcıları ile çalışmalar yürütmüştür.

1983 yılında Bulvar Gazetesi tarafından düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması’nda 1. seçilen Hülya Avşar, bu gelişme ile adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. Fakat ünlü isim daha sonra evlenmesi sebebiyle tacını geri verme durumunda kalmıştır.