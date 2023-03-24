Demet Akalın Astroloğu Önermediği İçin Ayda 600 Bin TL Kazanacağı Programı Reddetti!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın son dönemde depremzede vatandaşlar için yaptığı yardımlar ile adından söz ettiriyor. Bu defa ilginç bir açıklamada bulunan şarkıcı bir yemek programından teklif aldığını söyledi. Bu programdan alacağı kazancın aylık 600 bin TL olduğu iddia edilirken şarkıcının programı reddetme sebebi ise dikkat çekti. Astrologlarından olumsuz yanıt alma sebebiyle bu teklifi reddettiği öğrenilen ünlü şarkıcı Demet Akalın vermiş olduğu kararla adından söz ettirdi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelerek tüm Türkiye'de büyük bir üzüntü yaşatan depremler sonrasında ünlü isimler çeşitli yardımlarda bulunmuştu. 7.6 ve 7.7 büyüklüğünde sarsılan depremler 10 ilde yıkıma yol açmış ve çok sayıda can kaybı yaşamıştı. Depremzedeler için harekete geçen Demet Akalın afet bölgesine yapılan yardımlarda adından söz ettiren ünlü isimler arasında yer alıyordu. Sosyal medya hesabı üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulunan ünlü isim 4 dairesini deprem mağduru vatandaşlara açacağını da duyurmuştu. İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan 4 dairesini depremzedelere açacağını ifade eden Demet Akalın bu haber ile adından söz ettirmişti.

Şarkıcı daireleri 1 yıllık süre ile depremzedelere vermek istediğini belirtmiş ve evlerin içinin sıfır olduğunu açıklamıştı. Evlere sıfır eşya göndermek isteyenlerin kendisine ulaşmalarını söyleyen şarkıcı yayınladığı mesajla hayranlarından takdir toplamıştı.

Demet Akalın kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kocaeli Gölcük'te 23 Nisan 1972 tarihinde dünyaya gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın aslen Laz ve Boşnak’tır. Aynı zamanda Roman ve Tatar kökenli olduğunu da ifade eden şarkıcının babasının adı Ali ve annesinin adı Şenay’dır.

Demet Akalın Gölcük'te ilk ve ortaöğretimini tamamlamış ve daha sonra Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nde eğitim görmüştür. Bir mankenlik kursuna annesinin teşvik etmesi üzerine yazılan Akalın, bu dönemde bazı filmlerde ve dizilerde performans sergilemiştir.