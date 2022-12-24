İkinci elde 450 bin TL altına satılan en efsane SUV otomobiller! Audi, BMW peynir ekmek gibi satıyor

Audi, BMW peynir ekmek gibi satıyor... İkinci elde 450 bin TL altına satılan en efsane SUV otomobiller! Aslında bakıldığında SUV araçlar için 450 BİN TL oldukça iyi bir para olarak görülmektedir. Buna ek olarak SUV araç sevdalıları için bu miktarın ise bulunması zor bir durum olduğu belirtilmektedir.

Buna göre bakıldığında sizler de ikinci el SUV araç almak istiyor ama bu araçların fiyatlarının 450 BİN TL’yi geçmemesini istiyorsanız, işte bu yazımızda belirtilen ücreti geçmeyecek ikinci el SUV araçları sizler için derledik.

İkinci El SUV Araç Listesi

Aslında bakıldığında ikinci el SUV araç listesi içerisinde ilk olarak Audi Q7 3.0 TDI Quattro karşımıza çıkmaktadır. 2008 model olan bu aracın yakıt türünün ise dizel olduğu belirtilmektedir.

Buna ek olarak BMW X6 40d xDrive da SUV araç listesi arasında görülmektedir. 2012 model olan bu aracın ise yakıt türünün dizel olduğu karşımıza çıkmaktadır. Yaklaşıl olarak 420 BİN TL gibi bir fiyatı olan bu aracı sizler de satın alabilirsiniz.

450 BİN TL altı SUV araçlara bir diğer örnek olarak ise Citroen C4 Cactus 1.6 e-HDi Feel verilebilmektedir. 2017 model olduğu bilinen söz konusu bu aracın ise yakıt türünün dizel olduğu belirtilmektedir.

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