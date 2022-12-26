Yılbaşı öncesi yeni ÖTV indirimi bombası! Formül açıklandı! Renault, Fiat, Dacia ve dahası...

Formül açıklandı! Yılbaşı öncesi yeni ÖTV indirimi bombası! Renault, Fiat, Dacia ve dahası... ÖTV indirimi ile beklenen düşüş araç sektörünü de şimdiden etkilemeye devam ediyor. Uzmanlara göre ÖTV indiriminin yaşanmaması durumunda da otomobil sektörünün rakamlarında daha çok son aylarda düşüş yaşanacağı da beklenmektedir. Bugün ÖTV indirimi gelecek olursa araç fiyatları ne olur? İşte ÖTV indirimi gelmesi halinde beklenen fiyat listesi karşımızda…

Ötv'de son durum ne?

TGRT'de yayınlanan habere göre; ÖTV, 2021 yılında 207 milyar lira civarında bir gelir elde etti. 2022 yılının başında da 220.8 milyarlık gelir tahmini yapılmakta olup fakat bu rakam sene sonu revize edilere 385 milyar lira civarında olması gerçekleşmesi bekleniyor. Önümüzdeki yıllar için de ÖTV vergi gelirinin 512.6 milyar liraya ulaşması öngörülmekle beraber aynı zamanda 2023 yılı içinde ÖTV gelirinin %33 oranında artması da beklenen fiyatlardan birisidir.

Ötv'de indirim nasıl olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeni bir ÖTV konusu gündeme geldi. Buna bağlı olarak bakanlık bir yandan satışların düşmemesi diğer yandan da vergi kaybı yaşanmaması adına formül için kolları sıvamaya da devam ediyor. Yaşanan indirime de bağlı olarak tıpkı yılbaşında olduğu gibi ÖTV için baz alınan matrahın arttırılması da beklenenler arasında.

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