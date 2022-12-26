Acil nakit ihtiyacı olanlara yüzde 0,98 faiz müjdesi az evvel geldi! Kefil yok, şart yok...

Kefil yok, şart yok... Acil nakit ihtiyacı olanlara yüzde 0,98 faiz müjdesi az evvel geldi! Bu kapsamda nakit talebinin karşılanması adına yüzde 0,98 faiz oranı ile Finansbank’tan ihtiyaç kredisi kullanılabilir. İhtiyaç kredisi olarak piyasaya sürülen kredi acil nakit ihtiyacı olan vatandaşları hedef kitlesine koyuyor. Bu kapsamda yeni müşterilerinin yüzde 0,98 faiz oranından yararlanması mümkün kılınıyor.

Finansbank Tanışma Kredisi Fırsatı

Özellikle acil nakite ihtiyacı olan kişiler için sunulan düşük maliyetli kredi ile düşük faiz imkanından yararlanmak mümkündür. Bu kapsamda benzersiz bir tanışma kredisi başlatan Finansbank ile çeşitli amaçlara yönelik tanışma kredileri alınabilir.

12 ay vadeli 15 bin TL ihtiyaç kredisinin kullanılabilmesi için kişinin Finansbank mobil uygulamasından başvuru yapması mümkündür. Ancak Finansbank müşterisi olmaması gereklidir. Böylelikle yeni kullanıcıların aylık yüzde 0,98 faiz oranı ile düşük faiz oranlarından faydalanması söz konusu olur.

Yüzde 0,98 Düşük Faiz Avantajı

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan bankalar arasında yer alan Finansbank ile düşük faiz avantajı elde edilir. Bu doğrultuda acil ihtiyaçlar için kredi şartlarının sağlanması halinde rahatlıkla kredi alınması mümkündür. Ancak kredinin sadece yeni müşteriler için olduğu unutulmamalıdır.

Bu kapsamda mobil bankacılık ile işlemlerin hızlı bir şekilde tamamlanması söz konusu olur. Çok fazla ilgi gören düşük faiz kampanyası bitmeden faydalanmak için uygulamanın indirilmesi mümkündür.

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