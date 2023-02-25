Yılan Hikayesine Dönmüştü EYT'de Maaş Günü Belli Oldu!

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlenmesinde heyecanlı bekleyiş sürerken maaş günü belli oldu. Yılan hikayesine dönmüştü. Son dakika haberi… Milyonlarca kişi tarafından uzun süre beklenen çalışmanın Meclis’ten geçmesi bekleniyor. Bu süreçte EYT ne zaman çıkacak? Sorusu yerini deprem ile gelişmelerine bıraktı. Sonunda EYT ile ilgili takvim belli oldu. Ak Parti tarafından son dakika açıklaması geldi. İşte EYT ile ilgili son gelişmeler…

EYT düzenlemesinde heyecanlı bekleyiş hala devam ediyor. Milyonlarca vatandaş çalışmanın sonuçlanmasını bekliyor. Ak Parti’den gelen son açıklama EYT’li vatandaşları heyecanlandırdı. Emekli olmayı bekleyen milyonlarca kişi için gelen açıklama umut oldu. EYT için ilk maaş günü belli oldu. EYT’de son durum ne acaba? Sonuç ne zaman açıklanacak? İlk maaşlar ne zaman alınacak? Tüm soruların cevapları haberimizde…

Ak Parti'den Gelen Açıklama

Milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilen EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde gelişmeler yaşanıyor. Gözler Meclis’te iken yakın zamanda yaşanan asrın felaketi nedeni ile geri plana atılan EYT’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son gelişmeler milyonlarca kişiyi heyecana soktu. Gelen bilgilere göre EYT düzenlemesinde yasallaşma sürecinin uzaması ilk maaşların alınmasını geciktirmiş oldu. İlk maaşlar Mayıs ile Haziran ayında yapılacağı belirtildi.

Eyt'de İlk Maaş Mayıs ile Haziran Ayında

Kulislerden gelen habere göre, AK Parti EYT düzenlemesinde geri adım atmayacağı yönünde gözüküyor. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada “EYT düzenlemesinin bir an önce yasallaşması” talimatı ile hız kazanda. EYT düzenlemesinin ne zaman yasallaşacağı merak ediliyor. Merak edilen konu sonunda netleşiyor. Mart ayında düzenlemenin yasallaşması bekleniyor. Başvuruların incelenmesi ve sonuçlandırması belli bir süreyi gerektirdiği için ilk maaşların ancak Mayıs veya Haziran ayında hesaplara yatması bekleniyor.