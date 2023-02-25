Akbank hesaplara ödemeler yapacak, 50 bin TL'ye kadar hemen ödeme alacaklar dikkat!!!

Akbank kredi başvurusu yapmak isteyen ve bu bankada hesabı olan kişilere ödeme verileceği Haberi geldi. Nakit kredi alacak kişiler, uygun faizle işlem yapacak ve bu krediler 50 bin TL olarak ödenecek. 50 bin TL kredi alacak kişilere başvuru yaparak hemen hesaplara ödemeler yapılmaktadır. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan Akbank müşterileri hemen kredi alabilecek ve bu kredileri hesaplara atacaklardır.

Akbank kredi alacak kişilere uygun kredi kampanyası devam ederken, kişilerin kredi notu ve banka kredi siciline göre işlem yapılmaktadır. Nakit kredi alacak kişiler 18 yaş üzerinde olması durumunda bu bankadan kredi alabilrcektir. Kredi alacak kişiler 5 bin TL ve üzerindeki tüm kredilerde banka üzerinden tüketici kredisi için başvuru yapacaklardır.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank kredi başvurusu yapmak için şubelere gitmeden işlem yapacak olan kişiler, hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alabileceklerdir. Kredi başvurusu eğer SMS ile yapılacaksa telefondan ücretli mesaj atılması gerekiyor.

SMS ile kredi başvuru için kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz yeterlidir.