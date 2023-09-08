Cumhurbaşkanı tarafından paylaşılan Orta Vadeli Programın detayları belli oldu. Dün sabah saatlerinde paylaşılan bilgi doğrultusunda kredi kartı kullanıcılarının limitinin kısıtlandığına dair bilgi paylaşımı yapıldı. O mesajın ardından bankalar cep telefonlarına gönderilen bu bilginin sehven iletildiğini iddia etti. Fakat uzmanlar bu durumun ciddi olduğunu düşünerek ileride oluşabilecek yeni düzene dikkat çekti.

KART KULLANIMINA SINIRLAMA GELİR Mİ?

Ekonomi uzmanları önümüzdeki dönemde “kart kullanımının sınırlama getirilebilir” ifadesini kullandı. Tatil ve ulaşım harcamalarında taksitleme döneminin bittiği bugünlerde kredi kartlarında daha sert kısıtlamalar gelebileceği de gündemde sıcaklığını koruyor.

Öte yandan OVP verilerinde kredi kartı kullanımına yönelik şu ifadeye yer verildi:

“Kredi kartı kullanımı parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenlenecektir. “

KREDİ KARTININ KULLANIMI KISITLANABİLİR!

OVP metninde kredi kartı kullanımı ile ilgili paylaşılan bilgi de “Ekonominin 3 yıllık yol haritasının benimsendiği süreçte kart kullanımı enflasyonla mücadele kapsamında sınırlandırılabilir veya yeni düzenlemeler gelebilir” öngörüsü oluştu. Gözler daha önceden uygulanan hizmetlere çevrildi.

Kredi kartı kullanımı ile ilgili toplam kredi kartı limiti ve kart sahibi olduğu ilk yıl aylık ortalama net gelirinin 2 katını, sonraki yıllarda ise 4 katını geçemeyecek şekilde yasal düzenleme yapıldı. Uzmanların hedefinde bu limitler yer alıyordu. Yeni düzenleme kapsamında bu limitler sınırlandırılabilir, hatta kredi kartının bazı alanlarda kullanımı engellenebilir.

Uzmanlar aynı görüşü savunuyor. Kayıtlı ekonominin önemli aracı olarak görülen kredi kartına herhangi bir sınırlandırma getirilirse ilerleyen dönemde kayıt dışı kullanım daha da artabilir.