Adı Sevgi Dizisi Konusu ve Oyuncuları

Kanallar sezon ortası olmasına rağmen yeni dizi hazırlıklarını sürdürüyor ve projeler hakkında çeşitli tanıtımlar gerçekleşiyor. Final yapan dizilere karşılık olarak kanallar projelerin yenilerini ekranlara taşımaya çalışıyor ve bunun için çeşitli projeler ile anlaşmalar yapılıyor. ATV ekranlarında yayınlanacağı bilgisi ulaşılan Okul Yolunda isimli televizyon dizisi projesi için uzun süredir de hazırlıkların devam ettiği öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Dizi henüz yayın hayatına başlamadı fakat medyada okul yolunda isimli reklamlar ve tanıtımlar yapıldı. Peki Okul Yolunda dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Sizler için ATV ekranlarında yayınlanacak olan yeni proje hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri haberimizin devamında yazdık. Proje hakkında edinilen son bilgilere göre ise dizinin isminin değiştiği öğrenildi ve okul yolunda şeklinde karar verilen dizinin adının Sevgi olduğu açıklandı.

Koliba film imzalı olarak ekranlarda yer alacak olan Adı Sevgi dizisinin çekimlerinin henüz başlamadığı da ifade edildi fakat oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimlerin kim olduğu araştırma konusu oldu. Çekimlerin yapılması için bir süredir mekanların düzenlendiği ve oyuncu seçimlerinin de büyük bir titizlik içerisinde yapıldığı açıklandı. Hazırlıkların titizlikle sürdüğü belirtilirken dizi çekimlerinin de kısa süre içerisinde başlayacağı tahmin ediliyor.

Sadullah Celen tarafından yönetmeni yapılacak olan dizinin senaryosu ise Filiz Alpgezmen tarafından kaleme alınarak izleyici kitlesi ile buluşacak. Projenin çekimlerinin gerçekleştirilmesi için tarihler belirlenmişti fakat İstanbul'da görülen yoğun kar yağışı sebebiyle oyuncu kadrosunun sete çıkamadığı da açıklandı. Adı Sevgi dizinin kadrosunda ise Gizem Güneş, Fatih Al, Yunus Emre Yıldırımer, Nihan Büyükağaç, Lara Domaç, Hande Kaptan, Sıla Korkmaz, Ozan Güçlü, İlker Sami Kılıç, Ece Koroğlu ve Serpil Gül gibi birbirinden başarılı genç ve usta isimler de bir arada yer alıyor.