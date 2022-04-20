Yetkililer, Rusya'nın Katılımı Üzerine G20 Toplantısından Çekildi

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Birleşik Krallık'tan üst düzey finans yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye devam etmesini protesto etmek için 20 büyük ekonomiden (G20) oluşan bir toplantıdan çıktılar.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İngiliz, ABD'li ve Kanadalı yetkililerin Rus delegelerin konuşmasıyla Washington DC'deki G20 toplantısından ayrıldığını söyledi.

Sunak, Twitter'da "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını kınamada birleştik ve Rusya'yı cezalandırmak için daha güçlü bir uluslararası koordinasyon için bastıracağız" diye yazdı.

Toplantıya katılan Ukraynalı yetkililer de dünyanın en büyük 20 ekonomisinden üst düzey finans yetkililerinin toplantısından çıktılar, toplantıya aşina bir kaynak Reuters haber ajansına verdiği demeçte.

Olay, finans başkanlarının dünyanın en acil sorunlarını ele almak için bir araya geldiği Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası bahar toplantılarının ortasında geldi.

Rusya'nın Ukrayna'da Şubat ayı sonlarında başlayan ve bu hafta ülkenin doğu Donbas bölgesine kayan savaşının acımasız etkisi, merkezi bir sahne aldı.

ABD Hazine yetkilileri bu haftanın başlarında, Hazine Bakanı Janet Yellen'in bazı G20 etkinliklerine sanal olarak katılmayı planlayan Rus yetkililerle temastan kaçınmaya çalışacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın G20'nin bir üyesi olarak kalmaması gerektiğini söyledi; bu, Çarşamba günkü toplantıdan ayrılan Kanada Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland tarafından da tekrarlanan bir pozisyon.

"Bu hafta Washington'daki toplantılar dünya ekonomisini desteklemekle ilgilidir ve Rusya'nın Ukrayna'yı yasadışı işgali küresel ekonomi için ciddi bir tehdittir. Rusya bu toplantılara katılmamalı veya dahil edilmemelidir." diye tweet attı.

Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki, "[Rusya Devlet Başkanı Vladimir] Putin ve Rusya'nın küresel sahnede bir parya haline geldiğinin bir göstergesi" olduğunu söyleyerek greve desteğini dile getirdi.

Psaki, Çarşamba öğleden sonra düzenlediği basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "[ABD] başkanı ve Sekreter Yellen, G20'de veya Rusya ile ilgili olarak bu uluslararası forumların çoğunda her zamanki gibi iş yapamayacağımızı söyledi" dedi.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Timur Maksimov Çarşamba günkü toplantıya şahsen katılırken, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ve Rusya merkez bankası başkanı sanal olarak katıldı, başka bir kaynak Reuters'e verdiği demeçte.

Rusya Maliye Bakanlığı, toplantıdan sonra yayınlanan bir açıklamada grevden bahsetmedi, ancak Siluanov'un G20'yi üyeler arasındaki diyaloğu siyasileştirmemeye çağırdığını ve gruplaşmanın her zaman ekonomiye odaklandığını vurguladı.

Açıklamada, Batı yaptırımlarının zarar verici etkisinden de şikayetçi olduğu belirtildi.

"Mevcut krizin bir başka yönü, mevcut uluslararası para ve finansal sisteme olan güvenin zayıflamasıdır" dedi. "Uluslararası rezervlerin güvenliği ve serbest ticaret ve finansal işlem olasılığı artık garanti edilmiyor."

IMF Başkanı Kristalina Georgieva Çarşamba günü yaptığı açıklamada, G20 için "zor bir an" olduğunu kabul etti, ancak forum aracılığıyla işbirliğinin devam edeceği konusunda ısrar etti.

"Açıkça başa çıkmamız gereken çok, çok rahatsız edici gerçekler var" dedi. "Ama aynı zamanda birbirimize ne kadar bağımlı olduğumuzun da farkındayız ... ve işbirliğinin devam etmesi gerektiği ve devam edeceği çok açık."