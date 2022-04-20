El Aksa Baskınları, Kapatmalar ve Kısıtlamalar

İsrail polisinin, ibadet edenlerin sabah namazı için toplandığı El Aksa Camii yerleşkesine girmesinin ardından son günlerde gerginlikler yeniden alevlendi.

İsrail güçlerinin 15 Nisan'dan bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'teki El Aksa Camii yerleşkesine düzenlediği saldırılarda 300'den fazla Filistinli tutuklandı ve en az 170 kişi yaralandı. 14 hektarlık (35 dönümlük bileşik) el-Kıblı Camii ve Kaya Kubbesi'ne ev sahipliği yapmaktadır. İsrailli yetkililer, aşırı sağcı Yahudilerin kutsal alana ziyaretlerini kolaylaştırmak için yerleşkeye girdiklerini söyledi.

Aşağıda, son on yılda Mescid-i Aksa yerleşkesine yapılan baskınların, kapatmaların ve kısıtlamaların zaman çizelgesi verilmiştir:

Nisan 18, 2022

Kudüs'ün El Aksa Camii yerleşkesinde ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylarda 20'den fazla Filistinlinin yaralanması, 15 Nisan'dan bu yana yaralı sayısını 170'in üzerine çıkardı. Bu aynı zamanda İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'da Mart ayı sonlarında başlayan ve 36 kişinin öldürüldüğü ölümcül şiddeti de takip ediyor.

Nisan 15, 2022

İsrail güçleri, göz yaşartıcı gaz bombaları ve ses bombaları kullanarak Mescid-i Aksa'ya saldırdı ve en az 59 Filistinliyi yaraladı.

Ağustos 21, 2021

İsrail hükümeti, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki El Aksa Camii yerleşkesinde dua etmelerine izin veriyor ve bu da bölgenin statükosunu değiştirme riski taşıyor.

Mayıs 20, 2021

Ateşkes ilan edildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne (OHCHR) göre, 27 Mayıs'a kadar 66'sı çocuk ve 40'ı kadın olmak üzere 256 Filistinli İsrail tarafından öldürüldü. İsrail'de iki çocuk, bir Hintli kadın ve İsrail'de çalışan iki Taylandlı erkek de dahil olmak üzere on üç kişi öldürüldü.

Mayıs 14, 2021

Huzursuzluk, daha geniş bir Batı Şeria'ya uzanıyor ve 10 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından öldürülmesiyle, Birleşmiş Milletler'in 2005'te ölümleri kaydetmeye başlamasından bu yana, işgal altındaki Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da bir günde kaydedilen en yüksek sayıda Filistinli ölümü olan bir "öfke günü" ile sonuçlanıyor.

Mayıs 10, 2021

İsrail, güçlerini şehrin doğusundaki El Aksa Camii yerleşkesinden ve Şeyh Cerre mahallesinden çekme ültimatomunu görmezden geliyor. İsrail polisinin sabahın erken saatlerinde yerleşkeye göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atması, özellikle kutsal Ramazan ayında değil, gerginliği önemli ölçüde artırdı. Hamas Gazze'den İsrail'e roket fırlatıyor ve İsrail Gazze'ye karşı bir hava saldırısı kampanyası başlatıyor.