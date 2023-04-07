Herkes Alacak! TC Kimlik Numarasına Göre 30.000 TL Ödendi, Başvuru Başladı

₺30.000 t.c kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ödeme almak istiyorsanız bankanın Kendi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte ilk taksit ödemesinde de 90 gün erteleme yaparak bu kredilerden faydalanabileceğinizi açıklandı. 30.000 TL kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte bireysel kredi imkânından faydalanabilmeleri için banka kredi puanının da yüksek olması istenmektedir. 30.000 TL bireysel kredi kullanacak olan vatandaşlar t.c kimlik numarası üzerinden yapılacak olan bu ödemeler ile birlikte Kredi işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa Kredi puanının da 1400 ve üzerinde olması gerekiyor. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için başvurularınızı 7 gün 24 saat işlem yaparak hemen yapabilirsiniz.

YAPI KREDİ BANKASI ÖDEYECEK

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu yeni bireysel tüketici kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara 30.000 TL kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kampanyada Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak sizlere kredi ödemesi vermektedir. 44 11 numarasına ilk önce bireysel yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi net olarak yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra bu mesajı göndererek Yapı Kredi Bankası üzerinden t.c kimlik numaranız ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi onayı alan vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek de kimlikleriyle birlikte işlemlerini gerçekleştirebilecekler ve onaylanan bu krediyi hesaplarına yatırarak hemen kullanabileceklerdir.