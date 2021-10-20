Yeşim Ceren Bozoğlu Yeni Dizisi İçin Hazır!

Ekranların aranılan yüzü yetenekli isim Yeşim Ceren Bozoğlu, sergilediği performanslar ile seyirci kitlesinden beğeni topluyor ve her zaman adından söz ettirmeyi başarıyor. Doktorlar dizisinde hayat verdiği rol ile hafızalara kazınan ve O Hayat Benim dizisinde canlandırdığı Nuran ile de büyük başarılara imza atan ünlü oyuncu, girdiği her rolü çok başarılı bir şekilde ekranlara taşıyor. Sergilediği performanslar ile unutulmaz bir karakter yaratan ünlü isim Yeşim Ceren Bozoğlu, yeni dizi anlaşması yaptı ve adından söz ettirmeyi başardı.

Ünlü oyuncunun Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümü mezunu olduğu biliniyor ve Bozoğlu, rol aldığı projeler ile ilgi topluyor. Sanat yaşamına adeta tiyatro ile giriş yapan ünlü isim, lisans eğitimini tamamlaması ardından tek kişilik bir oyun sergilemiş ve ödül almıştı. Daha sonra kariyer hayatında bugüne kadar çok fazla projede yer alan yetenekli oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, televizyon dizilerinde de rol alarak ekranlarda boy gösteriyor.

Oyuncu, dizi dünyasında 1998 senesinde çekilen Sıcak Saatler ile giriş yaptı ve hemen seyircilerin beğenisini toplamayı başardı. 2001 senesinde Yeditepe İstanbul isimli dizide hayat verdiği Nilgün karakteri ile de dikkatleri üzerinde toplayan Yeşim Ceren Bozoğlu, bugüne kadar çok fazla sayıda projede rol aldı. Doktorlar dizisinde hayat verdiği Fikret karakteri ile unutulmazlar arasına adını yazdıran ünlü isim, Geniş Aile’de Sevim ve O Hayat Benim dizisinde de Nuran karakterini canlandırdı.

Kuruluş Osman dizisinde son olarak Hazal Hatun karakteri ile ekranlarda yer alan Bozoğlu yeni projesini duyurdu ve ünlü isim magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Annemizi Saklarken isimli dizide rol alacak olan ünlü oyuncu Hatice Aslan, Hande Doğandemir, Ece Yaşar ve Kutsi gibi deneyimli isimler ile birlikte rol alacak.