5030 numarasına mesaj atarak finansbank'tan hemen ne kadar onay aldığınızı görebileceksiniz. Finansbank'ın başlatmış olduğu yeni kredi kampanyası 5030 sms kredi kampanyasına başvuru yapacak olan kişilere artık 3 dakika içerisinde Kredi sonucu veriliyor. İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve Finansbank üzerinden bu krediye için ne kadar onay aldığınızı merak ediyorsunuz bankanın sms kredi servisine başvuru yaparak hemen işlem yapabilir ve onaylanan kredinizi hesaba yatırabilirsiniz.

Finansbank müşterisi olan kişiler başlatılan bu Kredi kampanyasına uygun olan müşterilerin Kredi notuna göre de faiz oranları ile işlem yapacağını duyurdu. Finansbank müşterisi olmayan kişilerde 5030 numarasına mesaj atarak kendi kredi notuna göre hızlı bir şekilde değerlendirmeye gelecek ve onaylanan kredileri kendi kredi notuna göre belirlenen faiz oranları ile müşterilere sunulacaktır.

Finansbank 5030 sms kredi başvurusu

Son zamanlarda internet üzerinden ve televizyon reklamlarında görmüş olduğumuz finansbank'ın 5030 sms kredi kampanyası oldukça rağbet gören bir kampanya olarak önümüze çıkmaktadır.

Finansbank üzerinden 5030 SMS numarasına başvuru yaparak hızlı bir şekilde onay alabilir onaylanan tutar kadar kredinizi de aynı gün içerisinde banka şubelerinden ve internet bankacılığı üzerinden kullanabilirsiniz. 50 30 SMS numarasına mesaj atmak için t.c. kimlik numaranızı göndermeniz yeterli olacaktır. 3 dakika içerisinde banka sizlere hızlı bir şekilde Kredi sonucunu sunacak ve onaylanan kredi'nin ne kadar olduğunda mesaj atmış olduğunuz cep telefonuna gelecek olan mesaj ile öğreneceksiniz.

Finansbank SMS kredi haricinde ayrıca internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı üzerinden de kredi kampanyası yapmaktadır.