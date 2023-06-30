Pazartesi günü itibarıyla hafta içi her gün seyirci karşısına çıkacak olan Yeşil Vadi'nin Kızı isimli dizi projesi Show TV ekranlarında yer alacak. Yapımı Yeşil Yapım tarafından üstlenilen Yeşil Vadi’nin Kızı dizisi günlük bir dizi olarak hazırlandı. Güçlü ve Hayalperest bir kız çocuğu olan Melisa'nın hayatını konu alan bu dizi yayınlamış olduğu tanıtımıyla yayın tarihini de açıkladı. duygu yüklü bir hikayenin ekranlarda olacağı yayınlanan tanıtımdan açıklandı ve seyirci grubu merak doldu. Sizler için haberimizin devamında Show TV dizisi olan yeşil Vadi'nin kızı ismi dizi projesi hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri haberimizin devamında yazdık.

Pazartesi günü itibarıyla Show TV ekranlarında her gün yayında olacak olan söz konusu dizi projesi güçlü bir kızın hayat hikayesini konu edinecek. Henüz bebek olduğu sırada anne babasız kalan Melisa Çelik yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğunun yaşadıklarını ekranlarda yayınlanacak. Melisa karakteri Yeşil Vadi’de kalmak isteyen bir kız olarak izleyici ile buluşacak ve cıvıl cıvıl, mücadeleci, umutlu ve güçlü bir performans sergileyecek. Mücadeleci yönü ile de bilinecek olan bu küçük kız hikayesiyle merak uyandırdı. Show TV ekranlarında macera dolu ve duygu yüklü bir projeyi ekranlara taşıyacak olan dizi projesi izleyici kitlesinin dikkatini çekti.

Yönetmen koltuğunda Çağıl Nurhak Aydoğdu ile Murat Şenöy'ün oturduğu Yeşil Vadi'nin Kızı ismi dizi projesinin senaryosu ise Serhat Yiğit ve Özge Aras tarafından kalem alınıyor. Ekipte Beren Gökyıldız'a Özgür Özberk, Hande Sarısoy, Ece Gürer, Onur Dikmen ve Sezin Bozacı gibi oyuncular da eşlik ediyor.

1. bölüm özetinde Melisa yetimhanede büyümüş olması sebebiyle en büyük hayalinin bir aileye sahip olmak istediğini gözler önüne serecek. Fakat daha önce evlat edinildiği evlerde ise bu hayalinin gerçek olmaması onu üzecek.