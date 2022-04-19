Yerli Topraklar Brezilya'da Ormansızlaşmayı Engelliyor, Yeni Çalışma Bulguları

Yeni bir araştırmaya göre, Brezilya'daki yerli rezervasyonlar son otuz yılda ormansızlaşmaya karşı bir engel teşkil etti, ancak Amazon yağmur ormanlarının tahrip edilmesi son zamanlarda aşırı sağcı Başkan Jair Bolsonaro döneminde hızlandı.

Brezilya'nın son 30 yılda kaybettiği 69 milyon hektarlık (170 milyon dönüm) yerli bitki örtüsünün sadece yüzde 1,6'sı Yerli topraklardaydı, MapBiomas'ın raporu, çeşitli çevre grupları, üniversiteler ve yeni başlayanlar arasında ortak bir proje olduğunu söyledi.

Ormansızlaştırılmış alanın yaklaşık yüzde 70'inin özel arazide olduğu bulundu.

Projenin koordinatörü Tasso Azevedo, "Uydu görüntüleri, yerli halkların Amazon'un yıkımını yavaşlattığına dair hiçbir şüphe bırakmıyor" dedi.

"Yerli çekinceler olmadan, orman kesinlikle tarımımızın, endüstrilerimizin ve şehirlerimizin bağlı olduğu ekolojik hizmetleri sunmayı bıraktığı 'devrilme noktasına' çok daha yakın olurdu."

Bulgular, Yerli toprakları korumanın, iklim değişikliğini engelleme yarışında hayati kaynaklar olan yerli ormanların yok edilmesini yavaşlatmanın en iyi yollarından biri olduğunu gösteren sayısız çalışmanın en sonuncusu.

Yerli rezervasyonlar, Brezilya topraklarının yüzde 13,9'unu oluşturuyor ve 109,7 milyon hektar (271,1 milyon dönüm) yerli bitki örtüsünü kapsıyor - ülke toplamının yaklaşık dörtte biri.

Ancak onlar, "bir santimetre daha fazla" Yerli rezervasyonunun yaratılmasına izin vermeme vaadiyle seçilen Bolsonaro yönetiminde artan bir baskıyla karşı karşıyalar.

Bolsonaro'nun 2019'da göreve gelmesinden bu yana dünyanın en büyük yağmur ormanlarının tahrip edilmesi arttı ve Amazon bölgesindeki yoksulluğu azaltabilecek ekonomik kalkınmayı engellediklerini savunarak çevre korumalarını zayıflattı.

100 Yerli kabilenin temsilcileri, toprakları için daha fazla koruma talep etmek ve hükümetin yağmur ormanlarını daha fazla sömürmesine izin verecek önerilen yasaları kınamak için bu ay başkent Brasilia'daydı.

Protesto, hükümet verilerine göre, Brezilya'nın 2022'nin ilk üç ayında Amazon ormansızlaşması için bir yıl öncesine kıyasla yeni bir acımasız rekor kırmasıyla geldi.

Ocak ayından Mart ayına kadar, Brezilya Amazon'undaki ormansızlaşma bir yıl öncesine göre yüzde 64 artarak 94.100 hektara (232.526 dönüm) yükseldi, Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden (INPE) gelen veriler bu ayın başlarında gösterdi.

Yıkım, esas olarak, tarımsal bir güç merkezi ve dünyanın en büyük sığır eti ve soya ihracatçısı olan Brezilya'daki tarım ve arazi spekülasyonlarından kaynaklandı. Ülke, Amazon yağmur ormanlarının yaklaşık yüzde 60'ına ev sahipliği yapıyor.

Minas Gerais Federal Üniversitesi'nde çevre yönetimi profesörü olan Raoni Rajao, INPE verileri açıklandığında El Cezire'ye durumun "oldukça korkunç" olduğunu söyledi.

Rajao, "Zaten rekor bir seviyede olduğumuz ve genellikle yıl ortasında beklenen sayıları [gördüğümüz] gerçeği - daha kuru olduğunda ve ormana erişmek ve biraz zarar vermek aslında daha kolay olduğunda - gerçekten endişe verici" dedi.