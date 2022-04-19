Bankamatik kartı olanlara duyuru: Banka üzerinden 12.000 TL ödeme verilecek. Bankamatik kartı kullanıyorsanız bu haber size göre. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu bu banka üzerinden yapabileceksiniz. 12.000 TL'ye kadar nakit kredi alacak kişilere uygun faizlerle imkan sağlanacaktır.

Nakit kredi alacak kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi verecek banka yapı kredi bankası ve garanti bankası olmaktadır. Sizlerde bu bankalar üzerinden şartlarına uygun olarak başvurunuzu yaparsanız hemen işlemlerinizi gerçekleştirecek ve kredi kullanmış olacaksınız.

12.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi alacak kişilere bankalar belirlenen şartlara göre imkan sağlamaktadır. Nakit kredi kullanacak kişiler, 1200 ve üzerinde bir kredi puanı olması durumunda yapı kredi bankası ve garanti bankası üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru Nasıl Yapılıyor?

12.000 TL'ye kadar nakit kredi başvurusu yapacak olan kişilere banka şubeleri hemen işlem yaparak kredi kullanımı gerçekleştirecek. Garanti bbva bankası şubelerine giderek kredi almak istiyorsanız banka şubelerine giderken sadece kimliğinizi yanınızda götürmeniz yeterli olacaktır. 12.000 TL'ye kadar nakit kredi alacak kişiler, uygun faizlerle bu kredileri hemen hesaplarına atacaklardır.

12.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız yapı kredi bankası sizlere SMS ile kredi başvurusu yapma olanağı sağlayacaktır. 12.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, uygun faizlerle kredilerini hemen hesaplarına atacaklardır. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredi başvurusu yapı kredi bankasından şu şekilde yapılıyor.

SMS ile kredi başvurusu: Bireysel TC KİMLİK Aylık gelir yazark 4411 numarasına mesaj atabilirsiniz. 5-10 dakika arasında kredi sonucu cevabı gelir ve onaylanan kredi hemen hesaba yatar. En yakın banka şubelerinden de sms ile onaylanan kredi için başvuru yapabilirsiniz.