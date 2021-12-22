Yerli Koronavirüs Aşısı Turkovac Acil Kullanım Onayı Aldı!

Covid-19 aşısı olan Turkovac’ın acil kullanın onayı aldığı bilgisine ulaşıldı ve konu ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Fahrettin Koca, Turkovac aşısının üretiminin başladığını belirtti ve gelecek hafta itibariyle yaygın kullanıma geçileceğini söyledi. Konu hakkında önemli ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise vatandaşları en kısa süre içerisinde randevu alıp Turkovac aşısını yaptırmaya davet ettiğini aktardı.

Şanlıurfa organize sanayi bölgesinde bir laboratuvarda düzenlenen törende Turkovac isimli aşıya acil kullanım onayı verilmesi ve bununla birlikte aşının seri üretimine başlanması törenine canlı bağlantı ile katılım gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merak edilenleri yanıtladı.

Erdoğan yapmış olduğu konuşmada Türkiye'nin ilk yerli koronavirüs aşısı olan Turkovac'ın seri üretime geçmesinin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Aynı zamanda söz konusu aşının geliştirilmesinde ve üretiminde görev alanları da tebrik etti.

Dünyayı iki senedir kasıp kavuran salgına karşı bilinen en etkili tedbir olan koronavirüs aşısının ülkemizde üretilebilir hale gelmesinin önemli olduğuna vurguda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu aşının tamamen kendi araştırmacılarımız ve kendi bilim insanlarımız tarafından geliştirilmiş ve patentinin bize ait olduğunu söyledi. Hazırlık dönemi ve uzun bir çalışma sonrasında gereken onayların alınması ile birlikte üretim ve kullanma aşamasına gelen söz konusu aşının milleti koronavirüs salgınına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerinin bir sembolü olduğu söylenildi.

Aşınım güncel durumu ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinovac ve Biontech aşıları sonrasında üçüncü bir alternatif olarak yerli aşı olan Turkovac’ı anlattı ve bazı vatandaşların aşı olmak adına tüm riskleri göze aldığını ve kendi yerli aşımızı beklediklerini bildiğini söyledi.