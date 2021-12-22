Yeğenine Cinsel İstismarda Bulunan Sanığa Beraat Kararı Verildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen dehşet verici olayda 17 yaşındaki Z.Ç'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildiği bilgisine ulaşılan sanık ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. 29 yaşındaki Osman Ç., cezaevi kapısında davullu zurnalı bir kutlama ile karşılandı ve çekilen görüntüler tepki çekti. 29 yaşındaki sanığın yargılandığı davada mahkemenin beraat kararı vermesi ise gündemde yer alan konular arasında bulundu.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan sanık geçen sene iddiaya göre İsviçre'den tatil yapmak adına Mardin'e gelen yeğeni 17 yaşındaki Z.Ç.’ye 2 gün süreli olmak üzere cinsel istismarda bulundu. 17 yaşındaki genç ise yaşadığı olayı ablasına anlatmış ve daha sonra karakola giderek şikayette bulunmuştu.

17 yaşındaki gencin karakola gidip şikayette bulunması sonrasında Osman Ç. gözaltına alınmış ve emniyette yapılan işlemler sonrasında adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Olaydan 2 ay sonra ise gelen Adli Tıp Raporu’nda Osman Ç.’nin odasında mendilde yeğenine ait kan örnekleri ve sperm örnekleri tespiti gerçekleşmişti. 2020 senesinin Eylül ayında tekrardan gözaltına alınan Osman Ç ise bu defa tutuklanmıştı.

Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi Osman Ç. hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan dava açmış ve Osman Ç., yaklaşık olarak 4 ay boyunca tutuklu kalmıştı. İlk duruşma 13 Ocak 2021 tarihinde görülmüş ve savcının mağdur lehine mütalaa vermesine rağmen Osman Ç. isimli sanık serbest bırakılmıştı. Daha sonra cezaevi kapısında zurnalı, davullu ve silah sıkılarak kutlama ile karşılaşan Osman Ç., kamuoyundan tepki topladı.

Bugün görülen dava ise Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi Kadın Meclisi Grubu ve mağdurun avukatları Ramazan Tekin, Dilan Koç, Ayaz Ergün ve Yaşar Kaplan hazır bulundu.