Peugeot çok tutulan modelini tekrar piyasaya sunuyor. Firmanın 2008 modeli yenilenerek yeniden Türkiye’de satışa çıkacak. Şirketin araç ile alakalı yapmış olduğu çalışmalar sonuçlandı ve şimdi herkes yeni Peugeot 2008’in nasıl olacağını merak ediyor.

Peugeot 2008 yenilenmiş modeli ile geri dönüyor aracın Türkiye fiyatı şimdiden belli oldu. Peki Peugeot 2008 kullanıcısına ne vaat ediyor? Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak? Tüm soruların cevabı haberimizde.

PEUGEOT 2008 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR!

Otomobil gazetecilerinden Emre Özpeynircinin verdiği bilgilere göre Peugeot Yeni 2008 Türkiye piyasasında 3 farklı motor seçeneğiyle satışa çıkacak. Bunlar benzinli, elektrikli ve dizel. Peugeot 2008 bu 3 ayrı motor alternatifi ile geniş bir kitleye hitap edecek. Bahsi geçen bu 3 modelin fiyat listesini Peugeot açıkladı. Alınan bilgilere göre bu araçlar Eylül ayı itibariyle satışa sunulacak.

İSTE FİYAT LİSTESİ

Açıklanan listeye göre Peugeot Yeni 2008’in en ucuz modeli 1 milyon 444 bin 500 TL olacak. Aracın bu versiyonunda benzinli bir motor olduğunu belirtelim. 1.2 motorla gelen bu model Peugeot 2008 modelleri arasında en uygun olarak geçiyor.

Peugeot Yeni 2008’in bir diğer modeli Allure 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 için 1 milyon 550 bin 500 TL fiyat istiyor. Aracın bu modeli dizel bir motor içeriyor ve bu şekli ile yüksek oranda satış getirmesi bekleniyor.

Peugeot’nun yeni 2008 modeli ayrıca elektrikli bir modeli de içerecek elektrikli modelin 1 milyon 580 bin lira olması bekleniyor. Ayrıca ek donanım isteyenler için bu fiyat daha da artacaktır.

Tamamen makyajlı bir şekilde gelen Peugeot’nun yeni 2008 B-SUV aracının otomobil piyasasına büyük bir rekabet getireceği söyleniyor. Ayrıca firmanın aylardır Bu rekabet için hazırlandığı ve Türkiye piyasasına büyük yenilikler getireceği ifade ediliyor.

Alınan bilgilere göre Eylül ayında Peugeot 2008 ile alakalı yeni kampanyalar yapacak. Bu kampanyalardan biri de faizsiz kredi imkanı olacak. Yeni kampanyalarla alakalı tüm gelişmeler Peugeot’nun resmi internet sitesinden takip edilebilir.