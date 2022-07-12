Yeni Zelanda'dan Göç Artıyor

Yeni Zelanda'nın katı sınır kısıtlamalarını gevşetmesi, yurt dışında yeni fırsatlar arayan yerliler arasında yeni çıkışları tetikledi ve ülkenin zaten sıkı olan istihdam piyasasına daha fazla baskı ekledi.

Salı günü yayınlanan hükümet verilerine göre, Mayıs ayına kadar 12 ay boyunca net 10.674 kişi ülkeyi terk etti ve geçen yıl devam eden ve 2023'te daha fazla sayıda yeni göçmen gelene kadar sürmesi bekleniyor.

Bu göç, Yeni Zelanda'nın yabancı işçi sayısı hala çok düşük ve ekonomi maksimum istihdama yakın olan işleri doldurmaya çalışırken geliyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, geçen hafta ülkesindeki sağlık hizmetleriyle ilgili soruları saptırarak, Yeni Zelanda hemşirelerini kendi eksikliklerini doldurmak için avlamaya yönelttiğinde, konu siyasi olarak biraz tartışmalı hale geldi.

Yeni Zelanda'nın en büyük şehri Auckland'da aylarca süren karantinadan sonra Mark Beale ve ailesi yeni bir maceraya hazırdı. Avustralya'nın Gold Coast bölgesine taşınma teklifi yılın başında geldiğinde tereddüt etmedi.

49 yaşındaki ihracat müdürü, sokağa çıkma yasağının ona ne yapmak istediğini düşünmesi için zaman verdiğini söyledi ve şimdi seyahat etmezse bu işin asla üstesinden gelemeyeceği sonucuna vardı.

Beale, “Queensland'e zorunlu karantina gerektirmeyen ilk uçaktaydık” dedi.

Yeni Zelanda , hükümet koronavirüsü dışarıda tutmaya çalışırken, pandeminin ilk iki yılında dünyanın en zorlu sınır kontrollerinden bazılarına sahipti .

Ülkeden ayrılma konusunda herhangi bir kısıtlama olmamasına rağmen, cesareti kırılmış insanların yurtdışına gitmekten geri dönmelerindeki gecikme olasılığı, Beale gibi pek çok kişinin yaptığı gibi, ayrılmak için bekleyen uzun bir sakin hattı yaratıyor.

Yeni Zelandalılar geleneksel olarak 20'li yaşlarında ve 30'lu yaşlarının başında, büyük ölçüde Avrupa'da çalışmak ve seyahat etmek için açık denizlere gittiler. Tarihsel olarak Avustralya, iş fırsatları veya daha sıcak hava arayan Kiviler için de popüler bir destinasyon olmuştur.

Kabaca bir milyon Yeni Zelandalı veya ülke nüfusunun yüzde 15'inden fazlası yurtdışında yaşıyor ve beyin göçü konusunda sürekli endişeler uyandırıyor.

Kiwibank'ın baş ekonomisti Jarrod Kerr, bu yılın sonuna kadar yıllık net göçün 20.000 civarında olmasını bekliyor ve işçiler yurtdışında iş ve başka fırsatlar aradıkça ücret ve enflasyon baskılarını artırıyor. Buna karşılık, kabaca dört kişiden birinin yurtdışında doğduğu Yeni Zelanda, pandemiden önce 2019'da net 72.588 çekti.