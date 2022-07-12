BM, Ukrayna, Etiyopya ve Mozambik'te Öldürülen Çocukları Soruşturacak

BM başkanı Antonio Guterres, 2021'deki küresel çatışmalarda 2.515 çocuğun öldüğünü ve 5.555 çocuğun sakatlandığını tespit eden yeni bir raporda, BM yetkililerinin Ukrayna, Etiyopya ve Mozambik'teki çocukların öldürülmesi ve yaralanmasını araştıracağını söyledi.

Pazartesi günü yayınlanan yıllık "Çocuklar ve Silahlı Çatışma" raporu , 2021'de dünya genelinde 6.310 çocuğun çatışmalarda işe alındığını ve kullanıldığını doğruladı. Raporun kapsadığı diğer ihlaller arasında kaçırma, cinsel şiddet, okul ve hastane saldırıları ve çatışmalar sırasında yardımın reddedilmesi yer alıyor.

Raporda, 2021'de çocuklara yönelik en fazla doğrulanmış ihlalin Yemen, Suriye, Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Somali, İsrail ve Filistin Toprakları'nda olduğu tespit edildi.

Guterres, gelecek yılki raporun Ukrayna, Etiyopya ve Mozambik'teki çocuklara yönelik doğrulanmış ihlalleri içereceğini söyledi.

BM başkanının çocuklar ve silahlı çatışmalardan sorumlu özel elçisi Virginia Gamba, Ukrayna'daki çatışmalardan kaynaklanan en endişe verici iki ihlalin çocukların öldürülmesi ve sakatlanması ile okullara ve hastanelere yönelik saldırılar olduğunu söyledi.

Yıllık BM raporunu derleyen Gamba, “Bu yüzden bu ikisinin çok yüksek olacağını düşünüyorum” dedi.

BM insan hakları şefi Michelle Bachelet geçen hafta, suçlama olmaksızın 3 Temmuz itibariyle Ukrayna'da 335'i çocuk olmak üzere 4.889 sivilin öldürüldüğünü ve gerçek rakamın muhtemelen çok daha yüksek olduğunu vurguladı.

Rusya 24 Şubat'ta komşu Ukrayna'yı işgal etti ve sivillerin peşine düştüğünü yalanladı.

Uygulanan basınç

Çocuklar ve silahlı çatışma raporu, çocukları korumaya yönelik önlemleri uygulamaya zorlama umuduyla, çatışma taraflarını utandırmayı amaçlayan bir kara liste içeriyor.

Diplomatların Suudi Arabistan ve İsrail'in son yıllarda BM'nin kara listesinden çıkmak için baskı uyguladığını söylemesiyle birlikte rapor uzun süredir tartışmalı.

El Cezire'nin diplomatik editörü James Bays, "Bu raporun her yıl yayınlanması her zaman tartışmalıdır, çünkü [o] tüm dünyadaki çatışmalarda suistimallerin, ölümlerin ve yaralı çocukların tüm kanıtlarını listeliyor" dedi.

“Raporun arkasında, çocukların öldürülmesinden ve yaralanmasından hangi ülkelerin ve hangi silahlı grupların sorumlu olduğunu söyleyen bir kara liste olan bir ek var” dedi.

"Ve bu tartışmalı kısım çünkü raporun gövdesini ve tüm bu çatışmalar hakkında ne söylediğini okuyabiliyorsunuz ve sonra listeye bakabiliyorsunuz ve raporda adı geçen faillerin bazıları listede yok."

İsrail hiçbir zaman kara listeye alınmadı.

Suudi liderliğindeki bir askeri koalisyon, Yemen'de çocukları öldürmek ve yaralamakla ilk kez adının verilmesinden birkaç yıl sonra 2020'de listeden çıkarıldı .

Bays, "Yemen'deki savaşın taraflarının çoğu listede ama geçen yıl 100 Yemenli çocuğu öldüren veya sakat bırakan Suudi liderliğindeki koalisyon bu kara listede değil" dedi.

Orada İsrail ve Filistin ile ilgili duruma bakarsanız, raporda yıl içinde 86 Filistinli çocuğun öldürüldüğü vurgulanmasına rağmen, ne İsrail ne de Filistinli gruplardan hiçbiri listede yok” dedi.

Rapora göre İsrail güvenlik güçleri 2021'de 78 Filistinli çocuğu öldürdü, 982'yi sakatladı ve 637'yi gözaltına alırken, Yemen'de geçen yıl Suudi liderliğindeki koalisyon 100 çocuğu öldürdü ve sakatladı.