Yeni Zelanda Merkez Bankası Gösterge Faizi Yüzde 2,5'e Yükseltti

Yeni Zelanda merkez bankası Çarşamba günü enflasyonu düşürmeye çalışırken gösterge faiz oranını yarım puan artırarak yüzde 2,5'e çıkardı.

Yeni Zelanda Merkez Bankası, Nisan ve Mayıs aylarındaki artışların ardından bu yıl üçüncü kez nakit faiz oranını 50 baz puan artırdı. Şubat ayında da çeyrek puanlık bir artış oldu.

Banka, oranın gelecek yılın sonunda yüzde 4'te zirve yapacağını tahmin ediyor.

Açıklamada, "fiyat istikrarını korumak ve maksimum sürdürülebilir istihdamı desteklemek için parasal koşulları tempoda sıkılaştırmaya devam etmenin uygun olduğu" belirtildi.

Yeni Zelanda'nın enflasyonu yüzde 6,9 ​​ve işsizlik oranı yüzde 3,2.

Banka, enflasyonu yüzde 1 ile yüzde 3 arasında bir hedef bandında tutmaya çalışmak için faiz oranlarını manipüle ediyor.

Banka daha sonra 17 Ağustos'taki toplantısında nakit oranını yükseltmeyi düşünecek.

Artış, bölgenin en şahin bankalarından biri olan Güney Kore merkez bankasının tarihi yarım puanlık faiz artırımını açıklaması ve gösterge oranını yüzde 2.25'e yükseltmesiyle geldi.