“Ekmek 8 Lira Oldu!” Trabzonlular Bakana Sert Çıkıştı

Memleketi Trabzon'da bir konuşma yaptığı sırada eleştirileri maruz kalan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gündemde yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon’da önemli açıklamalarda bulunurken bir vatandaş ekmeğin 8 lira olduğunu hatırlattı ve isyan etti. Ekmeğin 8 lira olduğunu söylemesi ile birlikte unun çuvalının 500 lira olduğunu belirten vatandaş, “Nasıl olacak bu?” şeklinde bir soru yöneltti. Bakan Varank'ın konuşması vatandaşın ekmek isyanı sözleriyle kesildi ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Varank sıkıntıların farkında olduğunu söylerken Trabzonlu vatandaşlara müdahale edenlere de “Elleme tamam, orada kalsın” şeklinde ifadeler kullandı.

Bayramlaşma Programında “Ekmek 8 Lira” Çıkışı

Trabzon'da düzenlenen Meydan Parkı'nda gerçekleşen bayramlaşma programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, vatandaşın sorunlarını dinledi ve açıklamaları ile dikkat çekti. Türkiye'nin NATO zirvesinde istediğini aldığı da belirtildi. Bunun yanı sıra Türkiye'deki enflasyon sorununa da değinen Bakan Varank önemli ifadeler kullandı.

NATO'ya yeni üye olmadıklarını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kendilerinden önceki iktidarların bu iradeyi neden gösteremediğini sordu. Kendilerinden önce ülkeyi yönetenlerin bu duruşu sergileyip natoda istediğini alıp ülkelerine dönemediklerini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada dert sahibi olmanın gerekli olduğunu açıkladı.

Bakan Varank: Erdoğan Türkiye'nin Derdini Sırtlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin derdini sırtladığını bildiğini ifade eden Varank, Erdoğan'ın ülkeyi bir yerlere getirebilmek adına ne mücadeleler verdiğini bildiklerini ifade etti. Kendilerinin de çalışma arkadaşları olarak değerli hemşeriler ile beraber Recep Tayyip Erdoğan'a yardımcı olmaya ve Türkiye'yi hak ettiği yere getirmeye çalıştıklarını anlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Allah'ın izniyle çalışmaya vatandaş ile birlikte devam edeceklerini aktardı ve dikkat çekici ifadeler kullandı.

Bakan Varank'ın Konuşması Vatandaşın Tepkisi ile Yarıda Kesildi

Erdoğan hakkında konuşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi iyi yerlere getirmek için ne kadar emek verdiğinden bahseden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, daha sonra vatandaşın ekmek 8 lira oldu tepkisiyle karşılaştı ve konuşması bu şekilde kesildi. Konuşmasına “Yeter ki Trabzon bizim arkamızda dursun” şeklinde devam eden Bakan Varank, Türkiye'nin başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığına yürekten inandıklarını aktardı. Unun çuvalının 500 lira ve ekmeğin 800 lira olduğunu hatırlatan vatandaş ise “Bu nasıl olacak?” şeklinde bağırarak bakan Varank'a seslendi. Ekmek ve un çuvalı pahalılığı karşısında sesini duyurmaya çalışan vatandaşa yanıt veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sıkıntıların olduğunun farkında olduklarını aktardı.

Trabzon'da yapmış olduğu konuşmasına “Değerli kardeşlerim” şeklinde başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iki kabine toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini topladığını anlattı. Erdoğan'ın fiyat artışı problemi yaşandığına değindiğini aktaran Bakan Varank özellikle sabit gelirlerle ilgili vatandaşın sorunu olduğunun konuşulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşı enflasyona ezdiremeyeceklerini ifade ettiğini anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sorulan soruya bu şekilde yanıt verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kimdir, kaç yaşında, nereli kaç çocuğu var?

Trabzon Of'ta dünyaya gelen Mustafa Varank, 1 Ocak 1976 doğumludur. İki çocuk sahibi Varank 10 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yapmaktadır.