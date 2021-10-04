Yeni Zelanda Artık Koronavirüsten Kurtulamayacağını İtiraf Etti

Yeni Zelanda hükümeti Pazartesi günü diğer ülkelerin çoğunun uzun zaman önce yaptığını kabul etti: Artık koronavirüsten tamamen kurtulamaz. Başbakan Jacinda Ardern, Auckland'da kaynamaya devam eden bir salgına rağmen karantina kısıtlamalarını hafifletmek için temkinli bir plan açıkladı. Salgının başlangıcından bu yana Yeni Zelanda, sıkı karantinalar ve agresif temas takibi yoluyla virüse karşı alışılmadık bir sıfır tolerans yaklaşımı izlemişti.

Yakın zamana kadar, bu eleme stratejisi, yalnızca 27 virüs ölümü bildiren 5 milyonluk ülke için oldukça iyi çalıştı. Diğer ülkeler artan ölüm oranları ve kesintiye uğramış hayatlarla karşı karşıya kalırken, Yeni Zelandalılar herhangi bir topluluk yayılmasından güvenli bir şekilde işyerlerine, okul bahçelerine ve spor stadyumlarına geri döndüler.

Ancak, daha bulaşıcı delta varyantı, Avustralya'dan dönen bir gezginden ülkeye getirildikten sonra Ağustos ayında bir karantina tesisinden bir şekilde kaçtığında her şey değişti. Yeni Zelanda, yalnızca tek bir yerel vaka tespit edildikten sonra en katı karantina biçimine girmesine rağmen, sonuçta salgını tamamen ezmek için yeterli değildi. Bir faktör, hastalığın, çete üyeleri ve geçici konutlarda yaşayan evsizler de dahil olmak üzere, genellikle yetkililere karşı daha dikkatli olan bazı gruplar arasında yayılması olabilir. Salgın, Pazartesi günü 29 vakanın daha tespit edilmesiyle 1.300'den fazla vakaya ulaştı. Auckland dışında birkaç vaka bulundu.

Ardern, Auckland'daki yedi haftalık karantina kısıtlamalarının salgını kontrol altında tutmaya yardımcı olduğunu söyledi. Ardern, "Bu salgın için, uzun süreli ağır kısıtlamaların bizi sıfır vakaya götürmediği açık. Ama sorun değil. Eliminasyon önemliydi çünkü aşılarımız yoktu. Şimdi yapıyoruz, böylece başlayabiliriz" işleri yapma şeklimizi değiştirmek için.”

Yeni Zelanda, aşı kampanyasına diğer gelişmiş ülkelerin çoğuna kıyasla yavaş başladı. Salgın başladıktan sonra Ağustos ayında oranlar fırladı, ancak o zamandan beri tekrar önemli ölçüde düştü. Yeni Zelandalıların yaklaşık %65'i en az bir doz almıştır ve %40'ı tam aşılıdır. 12 yaş ve üstü kişiler arasında, yaklaşık %79'u en az bir kez aşı olmuştur.

Ardern'in Salı günü başlayan planına göre, Aucklandlılar başka bir haneden sevdikleriyle açık havada buluşabilecek, erken çocukluk merkezleri yeniden açılacak ve insanlar plaja gidebilecek. Perakende mağazaların ve daha sonra bar ve restoranların aşamalı olarak yeniden açılma tarihlerine henüz karar verilmedi.

Ardern, eleme stratejisinin ülkeye inanılmaz derecede iyi hizmet ettiğini, ancak hükümetin her zaman sonunda aşıların korunmasına geçmeyi amaçladığını söyledi; bu değişiklik, delta varyantı “oyun değiştirici” tarafından hızlandırıldı. Hükümetin tasfiye yaklaşımı Yeni Zelandalılar tarafından geniş çapta desteklenmişti, ancak artan eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Hafta sonu boyunca yüzlerce kişi sokağa çıkma yasağını protesto eden mitinglere katıldı.

Muhalefet milletvekili Chris Bishop, hükümetin salgınla başa çıkmak için tamamen teslim olmaktan başka net bir stratejisi olmadığını söyledi. Ancak Ardern, kapsamlı temas takibi ve enfekte olanları izole etmek de dahil olmak üzere salgını kontrol altında tutmak için çoğu önlemin yürürlükte kalacağını söyledi. Ardern, "Gelecek hakkında iyimser hissetmemiz için iyi bir neden var" dedi. "Ama acele edemeyiz."