Kim Yo-jong, Kuzey Kore'deki En Güçlü Kadın Mı?

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, yakın zamanda Kore yarımadasındaki savaşın sona ermesi için çağrıda bulunduğunda, ilk tepki Kuzey Kore dışişleri bakan yardımcısının bir reddi oldu. Bu, iki savaşan Kore arasındaki 1953 ateşkesini gerçek bir barış anlaşmasına dönüştürme fikri ortaya çıktığında, Pyongyang'ın standart yanıtı oldu.

Bu nedenle, ertesi gün, Kuzey Kore'nin dini lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'dan, fikri "takdire şayan" ilan eden daha sıcak bir mesaj geldiğinde, bu bir sürpriz oldu. Yine de yerine getirilmesi gereken bir dizi ön koşul belirtti:

Bırakılması gereken, iki taraflı tutumlar, mantıksız önyargılar, kötü alışkanlıklar ve kendi eylemlerini haklı çıkarırken, meşru müdafaa hakkımızı adil bir şekilde kullanmamıza karşı çıkan düşmanca tavırlardır.”

Bu, genellikle Kim Jong-un'un kendisinden gelmesini bekleyeceğimiz türden bir mesajdır, bu yüzden medyanın Kore gözlemcileri arasında, küçük kız kardeşinin bir ifadesinin dünyanın ne kadar ağırlık verebileceği konusunda bir tartışma turu başlattı.

Kim Yo-jong kimdir?

Dini liderin kız kardeşi, ilk kez 2018'de, Kuzey Kore'nin Kim hanedanının Güney Kore'yi resmi bir sıfatla ziyaret eden ilk üyesi olduğu zaman uluslararası ilgi gördü. İki ülkenin tek bir takım olarak yarıştığı Pyeongchang'daki Kış Olimpiyatları'na ulusun heyetinin bir parçasıydı. Başkan Moon ile bir toplantı yaptı ve ABD başkan yardımcısı Mike Pence ve Japonya başbakanı Shinzo Abe ile birlikte fotoğraf fırsatlarında göründü.

Kış Olimpiyatları'ndaki diplomatik zaferi olarak bildirilenlerin ardından, Çin cumhurbaşkanı Xi Jinping ile bir araya geldikçe profili büyüdü ve erkek kardeşi ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki üç yüz yüze görüşmede de hazır bulundu.

Ancak Kim Yo-jong'un çocukluğu hakkında çok az şey biliniyor - doğum tarihi bile belirsiz. O, eski dini lider Kim Jong-il'in, aslen Japonya'dan olan Ko Yong-hui ile olan ilişkisinin en küçük çocuğudur ve bu nedenle Kim Jong-il olsaydı Kore'nin karmaşık “songbun” sisteminde daha düşük bir kasttan sayılırdı. kökeni hakkındaki resmi kayıtları kaldırmadı. Kim Yo-jong'un ağabeyi ile İsviçre'nin Bern kentinde aynı özel okula gittiği, ardından bilgisayar bilimi okuduğu Pyongyang'daki Kim Il-sung Üniversitesi'ne gittiği anlaşılıyor.

2009 yılına gelindiğinde, Kim Jong-il'in sağlığı, ardıllığı acil bir tartışma konusu haline getirdi ve Kim Jong-un'un ölümü üzerine liderliği devralmak için yetiştirildiği giderek daha açık hale geldi. Ancak Kim Jong-il'in cenazesinde Kim Yo-jong, kıdemli aile üyeleriyle birlikte fotoğraflandı.