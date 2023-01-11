Yeni zam haberi! Memura %45 EK ZAM kapısı aralandı! Emekliye 7.975 TL, Memura 13.202 TL maaş! 2 bin 587 ilave artış

Memura %45 EK ZAM kapısı aralandı! Emekliye 7.975 TL, Memura 13.202 TL maaş! 2 bin 587 ilave artış... Yeni zam haberi! Uzun zamandır 3600 ek gösterge üzerine çalışmalar yapılıyor. Kamu sektöründe çalışanları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge büyük önem taşıyor. Çünkü maaşlarda belirgin düzeyde artış meydana geliyor. Meclisin gündeminde olan maaş artışları tahmini olarak haziranda ele alınacak. Çalışma Bakanlığı 3600 ek göstergenin maaşlara etkisini ve emeklilere etkisini açıklıyor.

3600 Ek Göstergenin Emeklilere Etkisi Ne Olacak

Maaşlara yapılan kişi başı 800 TL zam müjdesi TBMM tarafından onaylandı. Çalışan ve emeklilerin gözü kulağı 3600 ek gösterge haberlerinin sonuca kavuşacağı günü bekliyor. En kısa sürede sonuca kavuşacağı belirtilen ve bu sayede aylık maaşlara büyük oranda zam geleceği bekleniyor. Aylık maaşların yanı sıra kişilere ikramiyelerde de etki edeceği belirtiliyor. Bu haber emekli olmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor.

3600 Ek Göstergeden Yararlanacak Meslek Grupları

Ek göstergeden yaklaşık olarak 2.5 milyon kamu personeli yararlanacak. Birçok meslek grubu bu göstergeden faydalanabilecek. Bu mesleklerin başında hemşireler, polisler, öğretmenler ve din görevlileri yer alıyor. Her meslek grubunun alacağı yüzdelik oranı birbirinden farklıdır. Hemşireler yüzde 25, öğretmenler ve diğer meslekler ise yüzde 22 maaş artışı alacak. Maaşlara yaklaşık olarak 800 TL yansıma olacağı açıklandı.

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