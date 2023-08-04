Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek ödemelerinde güncelleme yapma kararı aldı. Bu kararın temelinde, artan enflasyon ve alım gücünün düşmesi gibi ekonomik faktörler bulunuyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayından itibaren sosyal destek ödemelerinde bir zam gerçekleştirildi. Özellikle asgari ücret zammı göz önüne alınarak yapılan bu güncelleme, vatandaşların ilgisini çekti.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada yaşlılık aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı ve silikozis hastalığı aylıklarının yeni güncel tutarlarının belirlendiğini duyurdu. Bu güncellenen ödeme tutarları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarının maddi yükleri biraz daha hafifletilmiş olacak.

Ağustos 2023 Zamlı Destek Ödemeleri:

Yaşlılık aylığı: Zam öncesi 1.997 TL, zam sonrası 2.348 TL

Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı: Zam öncesi 1.594 TL, zam sonrası 1.874 TL

Yüzde 70 ve üzeri oranda engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı: Zam öncesi 2.392 TL, zam sonrası 2.811 TL

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı: Zam öncesi 1.594 TL, zam sonrası 1.874 TL

Hafif (yüzde 15 ile yüzde 34) silikozis aylığı alanlar: Zam öncesi 3.445 TL, zam sonrası 4.050 TL

Orta (yüzde 35 ile yüzde 54) silikozis aylığı alanlar: Zam öncesi 3.938 TL, zam sonrası 4.629 TL

Ağır (yüzde 55 ve üzeri) silikozis aylığı alanlar: Zam öncesi 4.388 TL, zam sonrası 5.158 TL

Bu güncelleme ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yaşamlarına katkı sağlanarak ekonomik yükleri bir nebze olsun hafifletilecektir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu güncelleme kararı, sosyal refahı artırmayı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayı amaçlayan olumlu bir adımdır. E-Devlet sistemi üzerinden TC kimlik bilgileri ile yapılabilecek olan bu ödemeler, vatandaşların daha kolay ve hızlı bir şekilde desteklerine ulaşmasını sağlayacak.