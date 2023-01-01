Yeni yılla birlikte ev hanımlarına çalışmadan emeklilik hakkı geldi! En az 3.500 TL maaşınızı alın!

En az 3.500 TL maaşınızı alın! Yeni yılla birlikte ev hanımlarına çalışmadan emeklilik hakkı geldi! Ev hanımlarına çalışmadan emeklilik hakkı doğması ile pek çok kişi tarafından araştırılan konuların başında yer almaktadır. Emekli olmak isteyen kadınların yapması gereken SSK ve Bağ- Kur şubelerinde giderek başvuru işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra kişiler emeklilik imkanlarından faydalanarak ayrıcalıklı bir hizmet olanağına sahip olacaklardır.

Çalışmayan Ev Hanımlarına Emekli Olma Hayali

Emeklilik hayali kuran ev hanımlarına tanınan emekli olma hakkını kullanabilmeleri için gerekli olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 20 ile 25 yıl evli kalan ev hanımlarının emekli olup olmayacağı pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Ülkemizde emekli olabilmek için ve prim gün sayısı önemli bir yere sahip olmaktadır. Kadınlarda 20 erkeklerde ise 25 sene çalışanların emekli olma hakları bulunmaktadır.

SSK kapsamında yer alan emeklilik şartları 9 Eylül 1999 tarihi sonrasında farklılığa uğradı. 18 yaşını dolduran tüm Türk vatandaşı isteğe bağlı olarak sigorta primi ödeme koşulu ile emeklilik amacıyla ilk adımı tamamlamış oluyor. 5510 sayılı kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan ve sigortalı olarak çalışmak ile beraber ay içinde 30 günden az ya da tüm gün çalışamayan isteğe bağlı olarak sigorta yaptırmaları mümkün oluyor.

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