Son dakika haber sabah geldi! SGK emeklisi olana faizsiz kredi ödemesi başladı! Vatandaşa hızır gibi yetişti

Vatandaşa hızır gibi yetişti. Son dakika haber sabah geldi! SGK emeklisi olana faizsiz kredi ödemesi başladı! SGK emeklisi olana faizsiz ihtiyaç kredisi veriliyor. 2023 yılı içinde sadece belirli bankalar tarafından uyguladığı emekliye faiz olamadan kredi faaliyetleri içinde kişilerin belirlenen oranda kredi kullanma hakkı bulunmaktadır.

Emekliler İçin Faizsiz Kredi Olanağı Sunan Bankalar

Emekliler için sunulan olanaklar arasında yer alan emekliye faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar;

v PTT / Aktifbank

v Denizbank

v Ziraat Katılım Bankası

v Vakıf Katılım Bankası

v Albaraka Türk Katılım Bankası

v Kuveyt Türk Katılım Bankası

v Türkiye Finans Katılım Bankası

v Yapı Kredi Bankası

v Akbank

v ING Bank

v İş Bankası

v Halk Bankası

v Şeker Bank

v QNB Finansbank

Tüm bu bankalar ve kurumlarda alınacak olan krediler kapsamında emekliler adına çeşitli olanaklar oluşturulmaktadır.

Emekli olmayanların faydalanmasına olanak tanınmayan banka kredilerinde emeklilerden belirli oranda ödemeler talep edilebilir ve belirlenen koşullarda uyum sağlanması istenebilir.

Emekli kredisi başvuru şartları bankaları tamamı tarafından kabul edilmekte ve emeklilere kredi veren bankaların kredi kullanımı adına gerekli olan temel şartlar bulunmaktadır.

Emeklilik kredisi başvuru evrakları bankaların talep ettiklerine göre değişiklik göstermektedir. Evrakların farklı olmasına karşın tüm bankalar tarafından talep edilen temel başvuru evrakları tam olması gerekir.

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