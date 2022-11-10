Kuveyt Türk Bankasından Bir Güncel Kampanya Açıklaması Geldi! Katıl Kazan! Bankaların Kampanya Yarışlarında Durmak Yok Dinlenmek Yok! 100 TL Alisveris İadesi Kuveyt Türk Bankasından!

Eğer Kuveyt Türk müşterisi iseniz ya da olmayı planlıyor iseniz bu haber sizin için! Siz de hemen başvuruda bulunarak 100 TL para iadesi alabilirsiniz! Bu ay sonuna kadar işlem yapabilir kampanyaya katılım sağlayabilirsiniz. Bankaların kampanya ve promosyonbyarisi hız kesmeden devam ediyor. Bu yarışta Kuveyt Türk Bankasıda var! Kuveyt Türk müşterilerine öözel bir kampanya başlatıyor.

Kampanya duyurusunu yapmış olan Kuveyt Türk Bankası yüksek katılımcı sayısı bekliyor çünkü kampanya çok iyi! Bu kampanyaya katılan müşterilere ve yeni müşteri olacak olanlara 100 TL alis veriş iadesi hediye edileceği duyuruldu. Bu ayın sonuna kadar devam edecek olan kampanya tum şartlar sağlandığında 100 TL alış veriş iadesi hediye edileceği belirtildi. Kuveyt Türk Bankasının açıklamış olduğu bilgilere doğrultusunda online müşteri olma işlemini kendi gerçekleştiren müşterilere ilk yaptıkları harcamalarda 100 TL geri iade edilecek!

Şubeye Gitmeden Hesap Açan Kazanıyor!

Kuveyt Türk Bankası resmi internet sitesi üzerinden duyurdu! Herhangi bir Kuveyt Türk Bankası şubesine gitme gereği duymadan görüntülü görüşme ile işlem yapıp hesap açan yeni müşterilere özel 100 TL’lik Sağlam Nakit kart harcamasına 100 TL harcama iadesi hediye edileceği bildirildi.

Bankanın Bu Kampanyaya Dahil Olmak İsteyenler İçin Bildirmiş Olduğunu Detaylar Ve Koşullar!

Bu kampanyaya başvuru yapmak için oldukça geniş bur zaman dilimi vardı ancak şuan son aya gidildi. Faydalanmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmalı! 1 Temmuz 2022 ile 30 Kasım 2022 tarihleri arasını kapsayan bir sürede görüntülü görüşme ile hesap açma işlemini yapan bireysel müşteriler, şahıs firmaları ve çiftçiler bu kampanyadan yararlanabilir.

Kampanya ya katılıp 100 TL harcama iadesi almak için görüntülü görüşme ile hesap açtıran ilk 30.000 yeni müşteri bunparayi alabilecekler. Yapılacak olan ilk alış veriş için geçerli olacak bir iade para siz konusudur. Bu kampanyaya kayıt için görüntülü görüşme esnasında ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verilmesi gerekmektedir.