Yeni Yıl Öncesi Borç Kapatma Kredisi Fırsatı! Kesin Almak için Ne Yapmalıdır?

Gittikçe birikmeye başlayan borçlar yeni yıla girmeden parçalı olarak farklı bankalarda ek külfet olarak kişiyi zor durumda bırakabiliyor. 2022 yılı içerisinde yapılan tespitlerde kredi borcunu tek bir noktaya toplayabilmek için ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan kişi sayısının gittikçe arttığı fark edildi. Bankaların borç kapatma kredisi adı altında sunmuş olduğu teklifler sürecin daha kolay ve işlevsel hale getirebilmesini de destekliyor. Faiz oranları bankaya göre değişen ve belirli aralıklarla güncellenen ek kampanyalarla düşük faiz fırsatları ile sunulan borç kapatma kredileri tercih edebiliyor. Borçları tek bir kredide birleştirebilmeniz çeşitli avantajları bulunuyor. Bunu yapabilmek ve yeni yıla tek bir bankaya borçlanarak giriş yapmak isteyenler için belirli bir sistem izlemesi gerekiyor.

Tek Tek Dikkat Edilmesi Gerekenler!

Öncelikle kişinin var olan toplam borç miktarına kalem kalem çıkararak hesaplaması gerekiyor. Ardından aylık olarak ödenebilecek maksimum kredi tutarı belirlenmelidir. Bir sonraki aşamada bankadan daha kolay bir şekilde kredi teklifinin olumlu karşılanabilmesini sağlamak için ipotek olarak ya da kefil olarak herhangi bir ek gelir bulunuyor mu? bu takip edilmelidir. Bir sonraki aşamada bankaların teklifleri tek tek değerlendirilebilir. Özellikle düşük faizli kredi fırsatı sunan yeni yıla özel kredi kampanyaları ya da yıl bitimine özel avantajlı paketleri bulunan bankalar tercih edilmelidir. Eğer başvuru yapacak olan kişinin kredi notu düşükse kredi notuna göre onay alabileceği bankaları başlangıç sırasına alması önemlidir. Eğer var olan borçlar ufak miktarlarla halledilebilecekse ihtiyaç kredisi dışında bankaların sunmuş olduğu taksitli nakit avans fırsatı değerlendirilebilir. Özellikle kampanyalı dönemleri içerisinde bu nakit avans fırsatı faizsiz olarak sunulabiliyor.

Tüm Borçlar ve Krediler Listelenmeli!

Borçları belirleme noktasında kişinin mevcutta bulunan banka borçlarını taksitli alışverişler dahil olmak üzere kredi kartlarında yapılmış tüm borçlar da eklenerek listelenmelidir. Son dönemlerde çekilmiş kredi borçları bulunuyorsa bunlar katılarak makul bir sonuç elde edilmelidir. Bankaların pek çoğu şuna dikkat ediyor. Son dönemlerde çekilmiş bir kredi bulunuyor ve bundan kaynaklı olarak ikinci kredinin alınabilmesinde zorluk yaşanabiliyor.

Kredi Notuna Dikkat!

Kredi notu bankaların hedefinde oluyor. Burada en önemli istatistik kredi notunun belirlenmesinde gerekli kriterlerin oranlamasıdı. İhtiyaç kredi ödemelerindeki düzen ön plana çıkıyor. Bu %35'lik dilimi kapsıyor. Kredi notunun belirlenmesinde diğer kriterler şunlardır: Mevcutta bulunan kredinin borcunu %35 oranında değer kazandırıyorsa kredi kullanımdaki yoğunluk etkiliyor. İlk kez alınmış olan kredi bankanın kendince belirlediği diğer faktörler ise %9 oranında etkiliyor.

Aylık Maaşa Göre Borç Talep Edilmelidir?

Borçları tek bir noktada bir toplamak isteyen bir kişinin önemli bir detayı gözden kaçırmaması gerekiyor. Burada önemli olan aylık ödenecek olan tutarın kişinin zorlanmadan ödeyebileceği bir rakama ulaşabilmektir. Toplam borç tutarı taksitlere bölündüğünde kişinin daha avantajlı duruma geçmesi gerekiyor. Bankalar aylık gelirin %50'si üzerinden düşünerek ödeyebilir notu veriyor. Aylık toplam geliri 3000 TL olan bir kişinin 1500 TL taksitlerle ödeyebileceği kredi rakamına talep etmesi öneriliyor. borçları tek bir noktada birleştirebilmek adına alınacak krediler son dönemlerde BDDK kapsamında belirlenmiş kurala göre 4 ay vadeyle sınırlandırılıyor. Fakat bankalar belirli dönemlerde kampanyalarını ilan ediyor. Bu kampanyaları takip etmek önemli oluyor.

Kefil ve İpotek ile Şansı Arttır!

Bankalardan kredi talep ederken en çok dikkat edilmesi gereken konu özellikle kredi notu düşük olanlar için kefil ve ipotek kolaylığıdır. Kişinin kendisi üzerine ya da eşi üzerine teminat gösterebileceği bir konut bulunuyorsa bu büyük bir şans olarak kabul edilebilir. Bunun yanı sıra bankanın şartlarına uygun bir kefil gösterebilmek de bu sürecik kolaylaştırır. Kredi kullanım ihtimali daha da artacaktır.

Kişinin Kredi Notuna Uygun En Uygun Kredi!

Başvuruda bulunacak olan kişinin kredi notunda düşük bir durum söz konusuysa en kaliteli ya da en çok krediyi veren bankadan ziyade düşük kredi notuna dahi onay verebilecek bankalar en öne alınmalıdır. Buna örnek olarak enpara.com, ING bank ya da Cepteteb örnek verilebilir. Cepteteb ve enpara.com evrak talep etmez ve kefil istemez. ING bank yapılacak ön değerlendirme sonrasında isteğe göre evrak talep edebilir ancak kefil istemiyor.

Taksitli Nakit Avans İlk Seçenek!

Her zaman için finans uzmanlarının da ön planda tuttuğu konu kredi çekmek yerine taksitli nakit avans sistemlerine başvurmaktır. Bunun için kredi kartı üzerinden başvuru yapabilmek mümkündür. Online başvuru kanalları değerlendirilebilir. Şubeye gitmeye gerek kalmadan kredi kartı limiti üzerinden bir hesaplama yapılabilir. 15.000 TL'ye kadar talep edilecek taksitli nakit avans tutarı 12 ay vade ile taksitlendirilebilir. Bankalar belirli dönemlerde kampanyalarını başlatıyor. Bankaların kampanyaları göz önünde bulundurularak da faizsiz olarak teklifler değerlendirilebilir.