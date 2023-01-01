EYT’li Promosyon ve İkramiye Ödemesi Sorunu Netleşti! Hangi Banka Ne Kadar Ödüyor?

EYT'li olanların en çok merak ettiği konu klasik emeklilik süresinde olduğu gibi promosyon ya da ikramiye fırsatından faydalanabilecek mi? konusuydu. Ocak ayı itibariyle yasalaştığı andan itibaren kayıtlar başlayacak. Başvuru sahipleri Şubat ayında ilk maaşlarını alacak. Alınacak ilk maaşın ardından klasik emeklilik sürecinde olduğu gibi anlaşmalı bulunan bankanın sunmuş olduğu promosyon teklifinden faydalanılabilecek. Yalnızca bu da değil. Emeklilik sürecinde çalışılan işyerinden ayrılırken kıdem tazminatı da alınacak. EYT hakkından faydalanan tüm vatandaşlar ilk emekliliği ile beraber 10.000 TL'ye ulaşan promosyonu cebinde bulabilecek. Bu yılın ilk Ramazan ayı ile beraber verilen 1.100 TL ikramiyeden de faydalanacak. Kurban bayramında verilecek 1.100 TL ile beraber toplamda 2.200 TL ek gelir elde edecek. Bu rakamlar geçtiğimiz yılı ifade ediyor. Bu yıl ikramiye rakamlarında yükseliş bekleniyor.

Emeklilik Ne Zaman Başlayacak? Promosyon Nasıl Alınacak?

Ocağın ilk yarısı itibariyle meclisten geçecek olan yasa sonrası Cumhurbaşkanının onayı sonrasında yürürlüğe girecek. Düzenleme sonrasında alınacak ilk ödeme banka ya da şubeler üzerinden e-devlet platformunu kullanarak emeklilik işlemleri bölümünden yapılabilecek. EYT'li vatandaşın tercih etmiş olduğu banka üzerinden ilk maaş ödemesi yapılacak. Yapılacak ilk maaşın ardından anlaşmalı bulunduğu bankanın sunduğu promosyon teklifinden faydalanabilecek. Bu promosyondan yararlanmak isteyenlerin 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş almaya devam etmesi gerekiyor. Sosyal güvenlik kurumunun kamu bankaları ile yaptığı anlaşma gereğince ödenen promosyon tutarı en düşük 3000 TL en yüksek 5000 TL devlet bankalarında ödenen bu rakam özel bankalarda 10.000 TL'ye ulaşabiliyor.

Promosyon veren bankalar arasında devlet bankaları olarak Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank yerini alıyor. Özel bankalar kategorisinde ise Garanti BBVA, İş Bankası, ING bank, Yapı Kredi, DenizBank yerini alıyor. Şu anda ortalama emekli promosyon rakamları 7 bin TL ile 8.000 TL arasında değişebiliyor. Önümüzdeki yıl için 3 Ocak tarihi itibarıyla belirlenecek yeni zamla emekli maaşı da merak ediliyor. Temmuz ayında %42,35 oranında gerçekleşmiştir. Önümüzdeki yıl için taban tutarının 3.500 TL olması bekleniyor. EYT yasası sonrası 2023 yılı itibariyle emekli promosyonları 10.000 TL'nin üzerine çıkabilme ihtimali üzerinde de duruluyor. SSK ve Bağ-kur emeklileri için Ocak ayında %30 oranında zam gelme ihtimali konuşuluyor. Mevcut da var olan bankasından memnun olmayanlar yüksek promosyon alan bankaya geçiş yapabilir.

Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Ödüyor?

Promosyondan faydalanmak isteyen vatandaşların Akbank şubelerine giderek 31 Aralık tarihine kadar maaş hesabını taşıması gerekiyor. 7.000 TL'ye kadar ek ödemeden anında faydalanılıyor.

Garanti BBVA 31 Aralık tarihinde sona erecek olan kampanyası kapsamında 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. 6.000 TL'ye ulaşan promosyonu ek 1.500 TL bonus kazanma fırsatı sunuyor.

DenizBank emekli maaş müşterisine 3 yıl boyunca bankada kalma sözü verdiği anda 3.000 TL'den başlayarak 5.000 TL'ye kadar nakit ödeme yapıyor.

ING bank'ın belirlemiş olduğu politika kapsamında promosyon ödemesi 7.500 TL'ye kadar yapılıyor.

İş Bankası 31 Aralık tarihine kadar bankaya gelen SSK, Bağ-kur ya da Emekli Sandığı mensuplarına 7.500 TL ödeme yapıyor.

Kuveyt Türk 3.600 TL'den başlayarak 6.000 TL'ye ulaşan promosyon ödemesini alınacak. İlk maaşın ardından otomatik olarak hesaba yatırıyor.

TEB Bankası diğer bankalardan farklı olarak 7.000 TL promosyon ödemesinin yanı sıra banka müşterisi olan her emeklinin yakınını davet ettiğinde 250 TL toplamda 500 TL nakit kazanımı elde edebilmesini sağlıyor.

Türkiye Finansbank 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü veren vatandaşlara 3.500 TL'den başlayarak 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

Yapı Kredi'de durum farklı değildi. 31 Aralık tarihine kadar bankaya gelenler 3 yıl boyunca bankada kalma sözü verenler 4.200 TL'den başlayarak 7.000 TL'ye kadar nakit promosyon alıyor. Üstelik ek ödül olarak iki yeni fatura ödeme talimatı verene 200 TL ödül veriliyor.

2023 Emekli Promosyonu Ne Zaman Yatacak?

Emekli Bayram ikramiyeleri de hesaba yatmaya başlayacak. Pek çok kişinin merak ettiği konu aynı haktan yararlanıp yararlanamayacağıydı. EYT'li olarak Şubat ayında ilk maaşını alacak olan tüm emeklilere ek ödenecek promosyonun yanı sıra Kurban ve Ramazan bayramlarında alınan ikramiye de hesaba yatırılıyor. Çifte kazancın yaşanacağı yepyeni bir yılda yılda iki kez ödenen 1.100 TL ikramiyeden toplamda 2.200 TL olarak tüm EYT'liler faydalanabilecek.

Emekli bayram ikramiyesi 2023 yılında ne zaman alınacak? sorusu üzerine ise şu açıklama yapıldı. 2023 yılında ilk olarak Ramazan Bayramı kutlanacak. Ramazan Bayramı 21 ve 23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. 2023 yılında Kurban Bayramı 29 Haziran ve 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Emekli Bayram ikramiye ödemesi ise bu tarihlerden yaklaşık bir hafta önce ödenmeye başlanacak.