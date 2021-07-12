Son dakika beklenen kredi kampanyası duyuruldu. Meclis’ten Geçmesi Bekleniyordu! Bugün Belli Oldu, 1.05 Faiz Oranlarıyla Ziraat Bankası Destek Kredisi Veriyor. Ziraat Bankası son dakika olarak yeni bir kredi kampanyası duyurdu. 36 ay vadeli ve düşük faizli ihtiyaç kredisi verilecek. Kampanya detayları da belli olmaya başladı. Ülkemizdeki kamu bankalarından birisi olan Ziraat Bankası, kredi kampanyalarında yeni bir güncelleme yayınladı. Bu kampanyada maaş müşterilerine uygun faizlerle ihtiyaç kredisi vereceği duyurmuştu. Sizde eğer bir ihtiyacınız varsa ve bu bankadan maaş alıyorsanız direk şubelere giderek kredi başvurunuzu yapabilir ve ihtiyacınıza göre kredi kullanımı yapabilirsiniz. Ziraat Bankası yüzde 1.05 faiz oranları ile kredi işlemleri yapmaktadır.

Kredi Başvurusu İçin Şartlar Nelerdir?

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler öncelikle 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. 18 yaşından büyük olan ve TC vatandaşı olan kişiler kredi notu ve kredi sicillerinde de sıkıntı yoksa gelir durumlarına bakılacaktır. Bu bankadan maaş alan müşterilerin en az 6 aydır sigortası olması gerekiyor. Eğer yeni işe başladıysanız bu bankadan kredi alamazsınız. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin gelir durumları Ziraat Bankası için önemlidir.

Bankalardan kullandığınız kredi ve kredi kartları yüzünden icralık olduysanız ve bu icralık borçları ödemediyseniz bankadan kredi sonucunuz olumsuz sonuçlanacaktır. Bu yüzden eğer böyle bir durumunuz varsa kredi başvurusu yapmadan önce bu borçları bitirmeniz gerekiyor. Kredi alacak olan kişiler eğer özel şirketlerden icralık oldularsa bu durumların bankalar tarafından gözükmediği ve önemli olmadığını söylemek isteriz. Bankalar sadece banka kaynaklı dosyalara bakarlar. Ayrıca vergi borcu yüzünden hesaplarınızda e-haciz varsa yine krediniz onay almayacaktır.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu Nasıl ve Hangi Evraklar İle Yapılır?

Ziraat Bankası şartları ve politikalarına uygunsanız size en yakın olan banka şubesinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şubeleri haricinde ATM ve müşteri hizmetleri ile birlikte de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası kredi başvurusu için bu yöntemlerle de işlem yapsanız direk şubelere yönlendireceklerdir. Bu yüzden banka şubelerini sizlere tercih etmekteyiz.

Banka şubelerine giderken kredi başvurusu için evraklar ise kimlik ve gelir belgesi yeterli olacaktır. Kimlik ve gelir belgeniz ile kredi başvurusu yaptıktan sonra eğer onay alırsanız yine hemen kredi kullanımı yapabileceksiniz. Banka şartlarına uygun olmadığınızı düşünürse sizden kefil isteyebilir. Kefil veya ipotek vermeniz durumunda da kredi onayı alma şansınız daha fazla olacaktır.

Çalışanlara Verilen Kredi Çeşitleri Nelerdir?

Çalışanların alacağı krediler içinde en çok tercih edilen ihtiyaç kredisidir. Bu kredilerin de bazı kolları vardır. Eğer banka borçlarınızı kapatmak istiyorsanız Ziraat Bankası borç kapatma kredisi alabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden alacağınız borç kapatma kredilerinde diğer tüm banka borçlarınızı kapatarak tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz. Özellikle ödeyemediğiniz kredi kartlarını bu kredileri kullanarak daha kolay bir şekilde ödeme işlemi yapabilmeniz mümkün. Borç kapatma kredilerinde de ihtiyaç kredilerinde olduğu gibi 36 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır.

Borç transfer kredisi haricinde ayrıca bankanın müşterilere verdiği bayram kredisi, tatil kredisi, düğün kredisi, evlilik kredisi, çeyiz kredisi, tadilat kredisi ve ipotekli kredilere de başvurunuzu bırakabilirsiniz.

Çalışan kişiler eğer kredi başvurusu yaparsa kredi sonucu kendi skorlarına göre ya hemen sonuçlanacak ya da genel müdürlük onayında bekleyecektir. Eğer ziraat bankası kredi başvuru sonucu öğrenmek istiyorsanız başvuru yaptığınız şubeden veya 0 850 220 00 00 müşteri hizmetlerinden işlem yapabilirsiniz. Bu bankadan kredi alan çalışan kişiler ayrıca bankanın kredi kartına da başvuru yaparak onay alabilirler.