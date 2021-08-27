Yeni Varyantlar Aşıları Tehdit Ediyor!

Aşıların etkinliğini tehdit edecek yeni varyantların ortaya çıktığını ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Aşıları tehdit edecek yeni varyantların ortaya çıktığını belirten Ertuğrul, yapmış olduğu açıklamalar ile sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı ve dikkatleri üzerinde topladı.

Koronavirüs vaka sayısında görülen artışın engellenebilmesi adına kesinlikle tedbirlerin alınması gerektiği konusuna vurguda bulunan Profesör Doktor Ertuğrul, deltanın sorunlu ve önemli varyant olduğunu aktardı.

Pek çok insanın mücadele etmekte olduğu Delta varyantının en önemli sorun olan varyant olduğunu ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, daha önce İngiltere varyantı, Alfa ve Beta varyantının bulunduğunu söyledi.

Brezilya varyantının yanı sıra şimdi ise Hindistan kökenli Delta varyantının bulunduğunu açıklayan Ertuğrul, plus ismi verilen artı varyantların da söz konusu olduğunu vatandaş ile paylaştı. Bu durumda aşıların etkinliğini tehdit edecek olan yeni varyantların ortaya çıkmaya başladığını ifade eden Ertuğrul, yeterli düzeyde toplumsal bağışıklığın bulunmadığını da söyledi.

Kademeli normalleşme sürecine 1 Temmuz itibariyle giriş yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Kurban Bayramı hareketliliği ve beraberinde turistlerin kabul edilmesinin vaka artışına sebep olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra Delta varyantının yaygın olarak görüldüğü Rusya'dan çok sayıda turist geldiğinde açıklayan Ertuğrul, Suriyeli sığınmacıların da hiçbir tıbbi kontrolden geçmeksizin Türkiye’ye gelmelerinin tehlikeli olduğunu söyledi.

Anlatılan tüm bu bilgilerin dikkate alındığı durumda can kayıplarının ve vaka sayılarının artmasının gayet doğal bir durum olduğu da söylenildi. Pandeminin hala bitmemiş olduğunu ifade eden Ertuğrul, salgın hastalığın kontrol altında alınmadığını ve toplumsal bağışıklığın da bulunmadığını anlattı. Diğer taraftan koronavirüs aşı oranlarının da istenilen seviyede olmadığı hakkında önemli açıklamalar gerçekleştiren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul, sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı.