Yeni Rekor Çekirdek Enflasyonundan Geldi

Euro Bölgesi’nde Mart ayı enflasyonu, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) veri tablosuna göre yüzde 0,9 yükseliş gösterdi. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 6,9 olarak açıklandı.

Beklentiler Gerçekleşti Mi?

Bloomberg tarafından yapılan anket çalışmalarına göre meydan beklentisi aylık enflasyon oranının yüzde 0,9 olması beklenirken, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 7,1 olarak bekleniyordu. Çekirdek enflasyona bakılacak olursa yüzde 5,7 oranına ulaşarak rekor seviyeyi görmüş oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Euro Bölgesi’nde Mart ayında aylık olarak yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 6,9 ilerleme ile yükseliş gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi Verileri

Euro Bölgesi’nin Mart ayına ait olan enflasyon verileri Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanarak açıklandı. Açıklanan bu verilere göre Euro Bölgesi’nde Şubat ayında yüzde 8,5 olan yıllık enflasyon oranı Mart ayında yüzde 6,9 seviyelerinde saptandı. Piyasa beklentilerine bakacak olursak Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon oranının Mart ayında yüzde 7,1 olması bekleniyordu.

Euro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi Mart ayında bir önceki aya göre kıyasla yüzde 0,9 oranında artış gösterdi. Bloomberg anket çalışmalarına göre meydan beklentisinin aylık yüzde 1,1 oranında yıllık olarak 7,1 oranında olması bekleniyordu. Aynı zamanda enflasyonun ana bileşenleri incelendiğinde yüzde 15,4enflasyon oranı ile gıda, tütün ve alkol ürünleri en yüksek enflasyon oranı artışı gösterdi.

Bu ürünleri yüzde 6,6 enflasyon oranı ile enerji dışı sanayi ürünleri, yüzde 5 enflasyon oranı ile hizmetler takip etti. Enerji ürünlerinde ise yüzde 0,9 oranında gerileme oluştuğu gözlemlendi. Mart ayı içerisinde enflasyon Lüksemburg’da yüzde 3, İrlanda ve Malta’da yüzde 7, Hırvatistan'da yüzde 10,5 olarak tespit edilirken AB uyumlu verilerine göre en yüksek enflasyon Letonya’da yüzde 17,3 oranında belirlendi.