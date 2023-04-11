Bir İş İlanı Daha Türk Hava Yolları’ndan Geldi: E-devletten başvuru yapılacak!

Türkiye’de uzun süreden beri işsiz olan vatandaşlar Mart ve Nisan ayının gelmesi ile birlikte birçok ilan ile karşı karşıya kaldı. Türk hava yolları da bünyesinde çalıştırılmak üzere yüksek maaş imkânı ile personel alacağını duyurdu. Beklenen ilan geldi ve 17.000 TL tutarındaki maaş ile çalıştırılmak üzere personel alımı için düğmeye basıldı.

Havacılık alanında kariyer yapmak ve prestijli bir işte çalışmak isteyenlerin tercih ettiği Türk hava yolları iş başvurusu yoğun ilgi göreceğe benziyor. Başvurmak isteyen adaylar ise internet üzerinden hangi tarihler arasında başvuru yapılacak nasıl başvuru yapılacak ve hangi özellikler aranacak gibi araştırmalarını sürdürüyor.

Türk Hava Yolları Bünyesinde Çalışmak İçin Gerekli Şartlar

Türk hava yolları bünyesinde çalıştırılmak üzere alınacak başvurular online olarak yapılacak. Türk hava yolları personel alımı ile ilgili herhangi bir şekilde son alım tarihini bildirmedi. Başvuru yapacak olan adaylar ise siteye girdiklerinde karşılarına çıkacak olan evrakları eksiksiz bir şekilde siteye yüklemeleri gerekiyor.

Bunun yanı sıra başvuracak olan adayın 18 yaşından büyük ve 30 yaşını geçmemiş olması Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve lisans mezuniyetinin bulunması gerekiyor. Erkek adaylar için ise askerlik ile herhangi bir ilişkinin olmaması gerekmekte. Türk hava yolları bünyesine alınacak olan personellerin boy uzunluğu da önem arz etmekte. Başvuracak olan adayların bir nokta 60 santimden az 1.95 santimden de uzun olmamaları gerekiyor.

Bunu yanı sıra herhangi bir şekilde daha önce disiplin cezasına maruz kalmaması adli sicil kaydının olumlu sonuç vermesi ve uçuş engel bir şekilde sağlık probleminin olmaması da gerekiyor. Bu şartları sağlayan vatandaşlar Türk hava yolları internet sitesine girerek online olarak başvurularını belirtilen tarihler arasında yapabilabilir.