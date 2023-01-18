Yeni Projesiyle Merak Uyandıran Güzel Oyuncu, Ab-i Hayat ile Ekranlara Dönüyor!

Uzun soluklu dizileri ardından ekranlarda epeydir görünmeyen ve aşk hayatı ile de sürekli gündeme gelen Ebru Şahin yepyeni projesiyle hayranlarının yüzünü güldürmeyi başardı. Ebru Şahin uzun soluklu dizileri vazgeçilmez karakterleri ve kendine yakıştırılan çok güzel dizileri ile ekranlarda olmaya devam ediyordu. Birkan Sokullu ile başrolleri paylaşacak olan Ebru Şahin her projesinde çok beğenilen ve oldukça başarılı olan bir oyuncu.

Uzun soluklu olan hercai dizisinde çok sevilen ve o günden beri hayranlarının sıklıkla ekranda görmeye alıştığı ve vazgeçemediği güzel oyuncu Ebru Şahin, daha sonra savaşçı bir kadını canlandırmış ve ATV ekranlarında olmaya devam etmişti. Son projesinden sonra ekranlara veda eden ve hayranlarının sıklıkla ekranlara dön çaresine yanıt vermek için projeleri inceleyen Ebru Şahin yeni projesi ile ekranlarda olmaya devam edecek!

Birkan Sokullu ve Ebru Şahin Aynı Projede!

Destan, projesi ile ekranlarda yer alan ve son olarak bu projeye hayat veren Ebru Şahin şimdilerde Ab-i Hayat dizisi ile ekranlara gelmeye ve Birkan Sokullu ile partner olmaya hazırlanıyor!

Ebru Şahin başarısı ve oyunculuk kabiliyeti ile hayranlarını oldukça mutlu eden ve ekranlarda görmeye alışık olduğumuz oyunculardan bir tanesi.. yeni projesinde Birkan Sokullu ile partner olacak olan Ebru Şahin heyecanla beklenen Ab-i Hayat dizisi için ekranlara gelecek.

Bu defa çok durgun bir hikâyede yer alacak olan Ebru Şahin'in yeni projesi ve senaryosu merak edilen yeni dizide nasıl bir karakteri canlandıracağı da çok merak ediliyor. Öte yandan Birkan Sokullu ile şimdiden yakıştırılan güzel oyuncu Ebru Şahin'in peçete nasıl bir imaj ile yer alacağı da merak konusu oldu.