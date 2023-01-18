5 bin TL ödeme! Banka kartı, Hesabı olan herkese duyuru: 3 gün için Kimlik numaranıza göre ödemeler olacak

TC Kimlik Numaranıza yatmış olabilir! Bankalar konu hakkında açıklama yaptı. Almayanlar var. Mevcut kampanya ile ilgili olarak gerekli bilgiler bankalar tarafından açıklandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz…

5 bin TL TC Kimlik Numaranızı yatmış olabilir. Konu hakkında bankalar açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ödeme almayanlar var. Ekonomik yönden sıkıntılı dönem yaşayan vatandaşlar, bankalar tarafından yürütülen kampanyaları yakından takip ediyor. Acil ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların yürütmüş olduğu kampanya dahilinde ödeme alabilirler. Banka şubesine uğramadan ya da internet bankacılığı üzerinden hesaplarına bakarak ödeme alıp almadıkları konusunda bilgi sahibi olabilirler.

TC kimlik numarası üzerinden 5 bin lira ödeme almak isteyen kişiler, bankaların yapmış olduğu kampanyaya dahil olabilirler. Yapılacak olan ödeme ile kullanılacak tutar 3 ay ertelemeli olacak şekilde 36 ay vade seçenekleri bulunuyor. Başvuduruda bulunacak olan kişinin bankanın belirlemiş olduğu şartları yerine getirmeleri gerekir.

Qnb Finansbank Tarafından Uygulamaya Koyulan Kampanya

Qnb Finansbank, müşterilerine 36 ay vadeli kredi imkanı sunuyor. Banka tarafından sunulan kampanyaya TC kimlik numarasını 5030 nolu numaraya mesaj olarak gönderilerek başvuru yapılabilir. Başvuru yapıldıktan kısa bir süre sonra hemen onay alabilirsiniz. Onay alınması halinde şubeye gitmeden tutar hesabınızı aktarılır. Düşük faiz oranlarının uygulandığı kredi kampanyasında banka 36 ay vade seçeneği sunuyor.

Yapı Kredi Bankası’ndan Kampanya

Yapı Kredi Bankası vatandaşlar için ihtiyaç kredisi adı altında kampanya başlattı. Banka üzerinde hesabı bulunan kişiler, mobil uygulama üzerinden 5 bin liralık ödemeyi 36 ay vadeli bir şekilde şubelere gitmeden kullanabilecek. Banka üzerinden verilen 5 bin liralık tutarlı kredi ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Başvurular banka şubeleri üzerinden yapılabildiği gibi internet sitesinden de yapılabilir.

ING bank İhtiyaç Kredisi Sunuyor

ING bank, ihtiyaç sahiplerine kredi imkanı sunuyor. Kampanyaya katılım sağlamak için bankanın internet sitesi kullanılabilir. Site üzerinden yapılacak başvuru ile onay hemen alınabilir. Başvuru formu üzerinden verilen bilgiler doğrultusunda gelir belgesine ihtiyaç duyulmadan kredi kullanılabilir. Kampanyada vade 36 ay olarak belirlenirken, ilk ödemede 3 ay erteleme fırsatı da sunuluyor.