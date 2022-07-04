Yeni Omicron Alt Varyantları Aşı Bağışıklığından Kurtulabilir Mi?

Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok bölgesi, Omicron'un yeni alt varyantları tarafından yönlendirildiği düşünülen COVID-19 vakalarında bir artış görüyor. Bu artışlar, SARS-CoV-2 virüsünün yayılmasını engellemek için daha önce alınan güvenlik önlemlerinin hafifletilmesi, testlerin küçültülmesi ve COVID güçlendirici aşıların beklenenden daha düşük seviyelerde alınmasıyla birlikte geliyor.

Son veriler Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Danimarka'da vakaların arttığını gösteriyor. Her yaz birçok insan için popüler bir tatil beldesi olan Portekiz, en büyük dalgalanmayı yaşıyor. Financial Times tarafından analiz edilen verilere göre, Fransa ve İngiltere dahil olmak üzere birçok ülkede hastane başvuruları arttı .

Birleşik Krallık'ta, Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) 17 Haziran'da yayınlanan veriler , COVID enfeksiyonlarının haftada yüzde 43 arttığını gösteriyor.

Bath Üniversitesi'nde matematik bölümünde kıdemli öğretim görevlisi olan Kit Yates, 17 Haziran'da Independent SAGE (Birleşik Krallık hükümetine tavsiyede bulunan bir grup bilim insanı) toplantısında konuşurken ONS verilerine değinirken, "Bu oldukça güzel. İngiltere'nin bir sonraki COVID dalgasına girdiğine dair en son ONS verilerinden çok resmi. Daha büyük yaş gruplarında ve henüz başka bir destekleyici teklif edilmeyen 50-59 yaş grubunda COVID enfeksiyonlarında bir artış olduğunu görmek en çok endişe verici.”

Yeni COVID-19 dalgalarını yönlendiren nedir?

Yeni COVID vakalarındaki ve hastane başvurularındaki artışın, büyük ölçüde BA.4 ve BA.5 olarak bilinen SARS-CoV-2'nin Omicron varyantının yeni alt varyantlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Omicron'un BA.5 alt varyantı artık Portekiz'de baskın varyanttır . Kabullerin bir haftadan uzun süredir arttığı Almanya'da, BA.5'e atfedilen COVID enfeksiyonlarının payı geçen ayın sonunda iki katına çıktı. Ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine ( CDC ) göre, uzmanların söylediği rakamlara göre, BA.4 ve BA.5 şu anda büyük olasılıkla ülkedeki baskın varyantlar ve ABD'deki yeni vakaların yaklaşık yüzde 52'sini oluşturuyor. önümüzdeki haftalarda yükselir.

BA.4 ve BA.5, yeni tanımlanmış iki Omicron soyudur, yani bunlar yeni bir mutasyon kombinasyonuna sahip Omicron virüsleridir. Her ikisi de ilk olarak Güney Afrika'da – Ocak ayında BA.4 ve Şubat 2022'de BA.5 – tespit edildi ve şu anda orada baskın varyantlar. Güney Afrika, diğer birçok ülkeden daha fazla SARS-CoV-2 örneğinde genetik dizileme yapıyor, bu nedenle bu varyantların başka bir yerde ortaya çıkmış olması ve Güney Afrikalı bilim adamlarının bunları ilk fark eden kişiler olması mümkün.