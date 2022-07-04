Büyükelçilik, Yargılanmak Üzere Ortadan Kaybolan Çin-Kanadalı İş Adamını Arıyor

Pekin'deki Kanada büyükelçiliği, beş yıl önce Hong Kong'da kaybolan Çinli-Kanadalı milyarder Xiao Jianhua'nın Pazartesi günü Çin'de yargılanacağını söyledi.

Çin Komünist Partisi seçkinleriyle bağlantıları olduğu bilinen Çin doğumlu Xiao, Çin güvenlik ajanları tarafından bir Hong Kong otelinden kaçırıldığı bildirildikten sonra 2017'den beri kamuoyunda görülmedi . Xiao, holdinglere yönelik devlet liderliğindeki bir baskının ortasında soruşturma altına alındı. Soruşturmanın ayrıntıları yetkililer tarafından açıklanmadı.

Bir Kanada büyükelçiliği yetkilisi Ottawa'dan yapılan bir açıklamanın okunmasında Reuters'e telefonda verdiği demeçte, "Ev ofisimiz olan Kanada, Kanada vatandaşı Bay Xiao Jianhua davasında bugün bir davanın görüleceğinin farkında" dedi.

"Kanada konsolosluk yetkilileri bu davayı yakından takip ediyor, ailesine konsolosluk hizmetleri sağlıyor ve konsolosluk erişimi için baskı yapmaya devam ediyor."

Xiao, Çin'in Forbes listesinin eşdeğeri olan 2016 Hurun Çin zengin listesinde 32. sırada yer aldı ve o sırada tahmini net değeri 5,97 milyar dolardı.

Xiao'nun imparatorluğunun merkezinde finans grubu olan Tomorrow Holding Co. var.

Temmuz 2020'de, grubun ilgili kurumlarından dokuzu, finansal holdinglerin oluşturduğu risklere yönelik bir baskının parçası olarak Çinli düzenleyiciler tarafından ele geçirildi.

2021'de düzenleyiciler, "risk bertaraf çalışmalarını daha da teşvik etmek ve finansal riskleri etkisiz hale getirmek" için dokuz finansal kuruluşun bir yıllık devralma süresini bir yıl daha uzattı.

Uzatılmış gözaltı 16 Temmuz'da sona erecek.

El koymaların öncesinde, bir zamanlar Tomorrow tarafından kontrol edilen ve ciddi kredi riskleri nedeniyle düzenleyiciler tarafından kontrol edilen bir borç veren olan Baoshang bankasının 2019 yılında devralınması gerçekleşti.

Ülke çapında faaliyet gösteren borç veren, kuzey Çin'deki ana bölgesi İç Moğolistan'da çok daha küçük bir borç veren olarak yenilendi.

Son yıllarda, büyük Çinli şirketlerdeki bazı yöneticiler, politikacıları ve bankacıları da tuzağa düşüren Başkan Xi Jinping'in öncülük ettiği yolsuzluğa karşı daha geniş bir baskı nedeniyle soruşturma veya kovuşturmaya tabi tutuldu.

Gözden düşenler arasında, 2015 yılında rüşvet ve görevi kötüye kullanmaktan 16 yıl hapis cezasına çarptırılan China National Petroleum Corp'un eski başkanı Jiang Jiemin de vardı.

2017 yılında, Şanghay belediye başkan yardımcısı olan Baoshan Iron and Steel'in eski başkanı Ai Baojun, rüşvet ve yolsuzluktan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.