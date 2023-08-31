Acil fon ihtiyacı olan tüm bireylerin dikkatine! Ziraat Bankası, uzun geri ödeme süresine sahip 80 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor. Ziraat Bankası’nın bu kredisini kimler alabilir? Kredi hangi koşullarda veriliyor? İşte detaylar.

Son dönemde giderek artan sayıda vatandaş finansal ihtiyaçlarını karşılamak için nakit kredilere başvuruyor. Bu nedenle, çeşitli bankalar tarafından sunulan faiz oranlarının merak edildiği bir ortamda, Ziraat Bankası kampanya ile alakalı ayrıntılarını resmi internet sitesinden duyurdu. Ziraat’in 80.000 liralık kredisinin tüm ayrıntıları haberimizde.

KREDİ İHTİYACI ARTTI

Son dönemde ekonomik gelişmelerde yaşanan zorluklar sebebiyle vatandaşlar borç batağına düştü. Bu zorlukların üstesinden gelmek isteyen vatandaşların tek çağrısı banka kredileri oldu. Bu kredilerden birini de Ziraat Bankası veriyor. Ziraat bankasının ihtiyaç kredisi açıklandıktan sonra büyük ilgi gördü. Acil ödemesi olan vatandaş bankaya akın etti. Peki Ziraat bankasının faiz oranları ne kadar?

Alınan bilgilere göre Ziraat Bankası uygun faiz oranı ile 80.000 TL ihtiyaç kredisi sunuyor. Bu krediyi duyan vatandaşlar kredi ile alakalı faiz oranı ve geri ödeme süresini merak etmeye başladı.

80 BİN TL İÇİN ÖDEME TABLOSU

Ziraat Bankası kısa bir süre önce resmi web sitesinde ihtiyaç kredisinin ayrıntılarını yayınladı. Bu kredi, 24 ay geri ödeme süresi ve yüzde 2,70 faiz oranıyla 80 bin TL'lik bir meblağ sunuyor. Bu tutarı Ziraat Bankası'ndan çekmeyi tercih eden müşterilerin aylık 4 bin 987 TL ödeme yapmaları gerekecek.

Ayrıca Ziraat Bankası, 80 bin TL kredi için yüzde 52,2498 olarak hesaplanan yıllık maliyet oranını da açıkladı. Bu oran, borçlulara bir yıl boyunca krediyle ilgili toplam maliyetin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlıyor. Bu ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen kişiler, bankayı şahsen ziyaret etme ya da online başvuru yapma seçeneklerine sahip.